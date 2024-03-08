СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ ШВЕЦИИ

Социáл-демократи́ческая рабóчая пáр­­тия Швéции (СДРПШ; швед. Sveriges Socialdemokratiska Arbeitareparti) — старейшая политическая партия Швеции. Основана в 1889, была тесно связана с профсоюзным движением. Член Интернационала 2-го . В 1896 вошла в риксдаг. Выступала за экономические и социальные реформы, изменение трудового права. В 1917 раскололась как по внутренними (по вопросу сотрудничества с либералами), так и внешними (расхождения в оценках Первой мировой вой­ны и революции в России, путей выхода из послевоенного экономического кризиса), от партии отделилось левое крыло (молодежная оппозиция под руководством Ц. Хёглунда), создавшее в 1917 Левую социал-демократическую партию Швеции, с 1921 — Коммунистическая партия Швеции (Левая партия). СДРПШ неоднократно была правящей — кабинеты К. Я. Брантинга (1920, 1921–1923, 1924–1925), П. А. Ханссона (1932–1936, 1936–1946), Т. Эрландера (1946–1969), У. Пальме (1969–1976, 1982–1986), реализовывала программы социальных реформ, направленные на общественную безопасность («дом для народа»), создание всеобъемлющей и одной из самых эффективных систем социального обеспечения (пособия на детей и жилье, медицинское страхование, пенсии, меры преодоления безработицы, реорганизация систем образования и здравоохранения и пр.). Соглашения между шведскими профсоюзами и предпринимателями 1938 способствовали установлению «классового мира», СДРПШ проводила реформы, направленные на участие рабочих в управлении производством и распределение прибыли, активно содействовала росту уровня жизни, выступала против проявлений расизма и дискриминации, боролась за зеленую экономику и сокращение ядерной энергетики. Во внешней политике СДРПШ придерживалась политики «свободы от союзов», выступала в поддержку разоружения и разрядки международной напряженности, против американской агрессии во Вьетнаме и Ираке. В период работы кабинета И. Карлссона (1986–1991, 1994–1996) и Х. Й. Перссона (1996–2006) столкнулась с падением политического авторитета после вступления страны в ЕС (1995), в связи с международной рецессией и внутренними экономическими проблемами. С 2006 находилась в оппозиции, в 2014 сформировала коалиционное правительство с партией Зеленых (С. Лёфвен (2014–2021), М. Андерссон (30 ноября 2021 — 2022), ставшая первой женщиной-премьером), с 18 октября 2022 — в оппозиции.

Лит. : Морозов В. Е. Идеология шведской социал-демократии и европейская интеграция. СПб., 1998; Создавая социальную демократию: Сто лет Социал-демократической рабочей партии Швеции. М., 2011; Sjoberg L. A. Sverigedemokraterna: inifran och utifran. Stockholm, 2016; https://www.socialdemokraterna.se. Л. А. Садова.