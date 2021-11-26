ГЕРЦЛЬ ТЕОДОР
ГЕРЦЛЬ ТЕОДОР (Биньямин Зееф) - еврейский литератор, журналист и общественный деятель, основатель сионизма как политического движения.
Окончил юридический факультет Венского университета (1884). В 1891-1895 годах корреспондент венской газеты «Neue Freie Presse» в Париже. В 1896 году опубликовал труд «Еврейское государство», в котором рассмотрел еврейский вопрос как политическое явление и предложил разрешить его на межгосударственном уровне. С целью объединения усилий еврейских общин по созданию «национального очага» Герцль созвал первый сионистский конгресс (Базель, август 1897 года; председательствовал также на пяти последующих сионистских конгрессах). На конгрессе была принята программа сионистского движения, ориентированная на создание евреями собственного государства в Палестине. Конгресс создал Всемирную сионистскую организацию, президентом которой был избран Герцль.
В конце XIX - начале XX веков Герцль организовал пропагандистскую работу в поддержку проекта массового еврейского заселения Палестины и создания еврейской автономии (в т. ч. провёл переговоры с Абдул-Хамидом II, завершившиеся неудачно). В 1897 году учредил информационное издание сионистского движения - ежемесячник «Die Welt». В 1899 году основал в Лондоне «Jewish Colonial Trust» (в 1902 году также его дочернее предприятие «Anglo-Palestine Company»), задачей которого являлся сбор средств для покупки земли в Палестине.
Автор «Философских рассказов» (1900), драмы «Новое Гетто» (1897) и романа-утопии «Altneuland» (русский перевод «Страна возрождения», 1902), в котором попытался обрисовать устройство будущего еврейского государства в Палестине. В 1949 году останки Герцля в соответствии с его завещанием были перезахоронены в Израиле.