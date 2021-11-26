ГЕРЦЛЬ ТЕОДОР

ГЕРЦЛЬ ТЕОДОР (Бинь­я­мин Зе­еф) - еврейский литератор, журналист и общественный деятель, основатель сионизма как политического движения.

Окон­чил юри­дический факультет Вен­ско­го университета (1884). В 1891-1895 годах кор­рес­пон­дент вен­ской газеты «Neue Freie Presse» в Па­ри­же. В 1896 году опуб­ли­ко­вал труд «Ев­рей­ское го­су­дар­ст­во», в ко­то­ром рас­смот­рел еврейский во­прос как по­ли­тическое яв­ле­ние и пред­ло­жил раз­ре­шить его на меж­го­су­дар­ст­вен­ном уров­не. С це­лью объ­е­ди­не­ния уси­лий еврейских об­щин по соз­да­нию «на­цио­наль­но­го оча­га» Герцль со­звал пер­вый сио­ни­ст­ский кон­гресс (Ба­зель, август 1897 года; пред­се­да­тель­ст­во­вал так­же на пя­ти по­сле­дую­щих сио­ни­ст­ских кон­грес­сах). На кон­грес­се бы­ла при­ня­та про­грам­ма сио­нист­ско­го дви­же­ния, ори­ен­ти­ро­ван­ная на соз­да­ние ев­рея­ми соб­ственного го­су­дар­ства в Па­ле­сти­не. Кон­гресс соз­дал Все­мир­ную сио­ни­ст­скую организа­цию, пре­зи­ден­том ко­то­рой был из­бран Герцль.

В конце XIX - начале XX веков Герцль ор­га­ни­зо­вал про­па­ган­ди­ст­скую ра­бо­ту в под­держ­ку про­ек­та мас­со­во­го еврейского за­се­ле­ния Па­ле­сти­ны и соз­да­ния еврейской ав­то­но­мии (в т. ч. про­вёл пе­ре­го­во­ры с Аб­дул-Ха­ми­дом II , за­вер­шив­шие­ся не­удач­но). В 1897 году уч­ре­дил ин­фор­мационное из­да­ние сио­ни­ст­ско­го дви­же­ния - еже­ме­сяч­ник «Die Welt». В 1899 году ос­но­вал в Лон­до­не «Jewish Colonial Trust» (в 1902 году так­же его до­чер­нее пред­при­ятие «Anglo-Palestine Company»), за­да­чей ко­то­ро­го яв­лял­ся сбор средств для по­куп­ки зем­ли в Па­ле­сти­не.

Ав­тор «Фи­ло­соф­ских рас­ска­зов» (1900), дра­мы «Но­вое Гет­то» (1897) и ро­ма­на-уто­пии «Altneu­land» (русский перевод «Стра­на воз­ро­ж­де­ния», 1902), в ко­то­ром по­пы­тал­ся об­ри­со­вать уст­рой­ст­во бу­ду­ще­го еврейского го­су­дар­ст­ва в Па­ле­сти­не. В 1949 году ос­тан­ки Герцля в со­от­вет­ст­вии с его за­ве­ща­ни­ем бы­ли пе­ре­за­хо­ро­не­ны в Из­раи­ле .