ВАРТБУРГСКОЕ ПРАЗДНЕСТВО

ВАРТБУРГСКОЕ ПРАЗДНЕСТВО - политическая демонстрация представителей немецких университетов.

Сту­денческий празд­ник в зам­ке Варт­бург, близ Эй­зе­на­ха, 18-19 октября 1817 года был по­свя­щён 300-ле­тию Ре­фор­ма­ции (в 1521-1522 годах в Варт­бург­ском зам­ке скры­вал­ся М. Лю­тер ) и четвертой го­дов­щи­не Лейп­циг­ско­го сра­же­ния 1813 года.

В нём при­ня­ли уча­стие около 500 сту­ден­тов из 11 уни­вер­си­те­тов Гер­ма­нии и ли­бе­раль­но на­стро­ен­ные пре­по­да­ва­те­ли. Во вре­мя Вартбургского празднества бы­ла ос­но­ва­на об­ще­гер­ман­ская сту­денческая ор­га­ни­за­ция, зая­вив­шая о сво­ей при­вер­жен­но­сти идее немецкого национального един­ст­ва и кон­сти­туционных сво­бод.

Вартбургскоге празднество име­ло боль­шое зна­че­ние для раз­ви­тия ли­бе­раль­но­го и объ­е­ди­нительного дви­же­ния в Гер­ма­нии.

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