СИЦИЛИЙ ОБЕИХ КОРОЛЕВСТВО

Сици́лий Обéих королéвство ( ит. Regno delle Due Sicilie) — государство, объединявшее территории Южн. Италии и о. Сицилия, существовало до 1860.

Исторически название «С. О. к.» восходит к государственным образованиям, существовавшим ранее на юге Италии (см. Сицилийское королевство ). С. О. к. было создано в соответствии с решениями Венского конгресса 1814–1815. Трон вновь занял король Фердинанд I (IV) Бурбон. В результате июльского восстания 1820 в Неаполе, в котором важную роль сыграли карбонарии и армия, Фердинанд I (IV) издал конституцию, составленную по образцу Кадисской конституции 1812 . В марте 1821 восстание было подавлено австрийскими вой­сками в соответствии с решениями конгрессов Священного союза в Троппау и Лайбахе. В 1830–1840-е С. О к. располагало крупнейшей среди итальянских государств промышленной базой, судостроительными верфями, здесь были основаны машиностроительные и текстильные производства. В Неаполе были построены первые в Италии пароходы и итальянская железная дорога. Правительство Бурбонов раньше всех других в Италии приступило к реорганизации армии и флота. Но основы экономического процветания С. О. к. были хрупкими, налоговая система мешала темпам развития, а политические и международные факторы способствовали нарастанию кризиса и отставанию С. О. к. от Сардинского королевства и Ломбардии . В революционной обстановке 1848 Фердинанд II отменил конституцию и либеральные нововведения. В результате похода «Тысячи» Дж. Гарибальди в мае–сентябре 1860 власть Бурбонов в С. О. к. пала. По итогам референдума 21 октября 1860 королевство было ликвидировано, его территории присоединены к Сардинскому королевству.

Лит .: Ostuni N. Finanza e economia nel Regno delle Due Sicilie. Napoli, 1992; Davis J. Naples and Napoleon. Southern Italy and the European Revolutions (1780–1860). Oxford–New York, 2006; Forte N. Viaggio nella memoria persa del Regno delle Due Sicilie. La storia, i fatti, i fattarielli. Ischia, 2007. А. А. Митрофанов.