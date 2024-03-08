САВОЙСКАЯ ДИНАСТИЯ

Савóйская динáстия — династия правителей Савой­и (1027—1720), Сардинского королевства (1720—1861), королей Итальянского королевства (1861—1946). Основатель — Умберто Белорукий (около 980 — около 1048), получивший от императора Священной Римской империи графство Савой­я. В 1416 графство было преобразовано в герцогство. Графы, а затем герцоги Савой­ские вмешивались в борьбу между Францией и Священной Римской империей за итальянские и швейцарские земли. С 1419 под власть герцогов Савой­ских перешел Пьемонт. Герцог Савой­ский Амедей VIII был избран папой римским Феликсом V (понтификат 1439–1449, считается последним антипапой). В XVI в. Савой­ские герцоги расширили свои территориальные и экономические притязания и после заключения мира в Като-Камбрези (1559) перенесли столицу из Шамбери в Турин (1563). В 1713 герцог Виктор Амедей II по условиям Утрехтского мира получил Сицилию и королевский титул, а по Лондонскому договору 1720 обменял ее на Сардинию при сохранении королевского титула. С 1720 земли С. д. получили название Сардинского королевства. Во время французской оккупации король Карл Эммануил IV под французским давлением отрекся от престола (1798) и покинул Пьемонт, королевская власть сохранялась только на Сардинии. В 1814 власть династии была восстановлена на всей территории королевства, а по решению Венского конгресса 1814–1815 к нему была присоединена территория бывшей Генуэзской республики. В 1831 трон перешел к представителю боковой ветви династии Савой­я-Кариньяно — Карлу Альберту. В революционной обстановке 4 марта 1848 он издал Альбертинский статут, провозгласивший в стране создание конституционной монархии. Карл Альберт (отрекся от престола в 1849) и его сын Виктор Эммануил II приступили к объединению Италии. В марте 1861 последний был провозглашен королем Италии. Правивший после убийства Умберто I (1900) его сын Виктор Эммануил III (1900–1946) в годы фашистского режима не обладал реальными полномочиями и отрекся от престола 9 мая 1946 в пользу сына Умберто II (правил 9 мая — 12 июня 1946). По решению референдума 2 июня 1946 монархия в Италии была упразднена, а конституцией представителям династии мужского пола был запрещен въезд в страну (запрет действовал до 2002).

Лит .: Ricotti E. Storia della mo­narchia piemontese. Vol. 1–6. Firenze, 1861–1869; Mack Smith D. Italy and its Monarchy. New Haven, 1992; Oliva G. I Savoia. Novecento anni di una dinastia. Milano, 1998; Palluel-Guillard A. La maison de Savoie: une ambition millénaire. Veurey, 2005; I Savoia. I secoli d’oro d’una dinastia europea / A cura di W. Barberis. Torino, 2007; Mannucci E. Casa Savoia: Ascesa e declino della più antica dinastia europea. Milano, 2012; Demotz F. La Maison de Savoie au Moyen Âge: Naissance d’une dynastie. Chambéry, 2021 А. А. Митрофанов.