САРДИНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

Сарди́нское королéвство ( ит. Regno di Sardegna) — государство, существовавшее в 1720–1861, включавшее в свой состав Пьемонт, Савой­ю , Ниццу, о. Сардиния, с 1815 и Лигурию.

В 1720 по условиям Лондонского и Гаагского договоров герцог Савой­ский, обладавший титулом короля Сицилии, обменял о. Сицилия на о. Сардиния. С 1720 земли Савой­ской династии именовались С. к. Савой­ские монархи стремились к расширению владений, заключая временные союзы, в 1720–1773 проводили административные реформы и реформы законодательства. В 1792 С. к. вступило в Первую антифранцузскую коалицию, графство Ницца и герцогство Савой­я были заняты французскими вой­сками. В период Первой Итальянской кампании Наполеона I территория Пьемонта была оккупирована французами. В 1797 изданы эдикты об отмене сеньориального комплекса. В декабре 1798 король Карл Эммануил IV отрекся от престола. В Пьемонте было создано республиканское правительство, но в мае 1799 русско-австрийские вой­ска под командованием А. В. Суворова освободили Турин и большую часть Пьемонта от французов, было создано монархическое правительство, которое просуществовало до победы Наполеона I в битве при Маренго . В 1802 Пьемонт присоединен к Французской республике. После падения Первой империи во Франции согласно Парижскому договору 30 мая 1814 Савой­ская династия восстановлена в своих правах, по решению Венского конгресса 1814 – 1815 к королевству была присоединена территория Лигурии. В период Реставрации проводилась консервативная политика и восстановлено законодательство времен Виктора Амедея III , что привело к революционным событиям 1821 и отречению Виктора Эммануила I . После смерти его преемника Карла Феликса трон перешел к представителю боковой ветви династии (Савой­я-Кариньяно) Карлу Альберту, который в конце 1830-х осуществил реформы на о. Сардиния, а под давлением революционных событий опубликовал 4 марта 1848 Альбертинский статут, вводивший конституционную монархию. Поражение в Австро-италь­янской вой­не 1848–1849 стало причиной отречения короля в марте 1849 в пользу сына Виктора Эммануила II , продолжившего процесс объединения Италии. В 1855 С. к. на стороне Франции и Англии вступило в Крымскую вой­ну 1853–1856 , затем при поддержке Франции — в Австро-итало-французскую вой­ну 1859 . На занятых в ходе вой­ны территориях в 1859–1860-х были проведены плебисциты, по результатам которых к С. к. присоединены Ломбардия , Модена, Парма, Тоскана , Сицилий обеих королевство , Умбрия и Марке. Савой­я и Ницца согласно Туринскому договору 1860 отошли к Франции. 17 марта 1861 С. к. официально провозглашено Итальянским королевством, а Виктор Эммануил II — его королем.

Лит .: Бондарчук В. С. Итальянское крестьянство в XVIII в. Аграрные отношения и социальное движение в Сардинском королевстве. М., 1980; Notario P. Il Piemonte sabaudo: dal periodo napoleonico al Risorgimento. Torino, 1993; Broers M. Napoleonic Imperialism and the Savoyard Monarchy, 1773–1821. State Building in Piedmont. Lewiston, 1997; Ricuperati G. Lo Stato sabaudo nel Settecento. Dal trionfo delle burocrazie alla crisi dell’antico regime. Torino, 2001; Carta L. La Sardegna nel Settecento. Cagliari, 2023. А. А. Митрофанов.