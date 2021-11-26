ПОЗНАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1848

ПОЗНАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1848 года - поль­ское национально-ос­во­бо­дительное вос­ста­ние в По­знан­ском ве­ли­ком кня­же­ст­ве (ПВК) .

Про­дол­жа­лось с 20 мар­та по 9 мая. На­ча­ло Познанскому восстанию по­ло­жи­ли сти­хий­ные ма­ни­фе­ста­ции в По­зна­ни с уча­сти­ем по­ля­ков, нем­цев, ев­ре­ев, ко­то­рые раз­вер­ну­лись по­сле по­лу­че­ния из­вес­тий о ре­во­люционных со­бы­тиях в Бер­ли­не (смотреть Ре­во­лю­ция 1848-1849 годов в Гер­ма­нии). По­ля­ка­ми бы­ла сфор­ми­ро­ва­на де­пу­та­ция для вру­че­ния прус. ко­ро­лю Фрид­ри­ху Виль­гель­му IV их тре­бо­ва­ний, соз­дан Национальный комитет, вско­ре пре­об­ра­зо­ван­ный в Центральный национальный комитет (ЦНК). В его со­став во­шли пред­ста­ви­те­ли всех со­ци­аль­ных сло­ёв, при­дер­жи­вав­шие­ся различных по­ли­тических взгля­дов; на­ря­ду с ра­ди­каль­но на­стро­ен­ны­ми об­щественно-по­ли­тическими дея­те­ля­ми (по­эт Р. Бер­винь­ский, юрист Я. Кро­тов­ский (Кра­ут­хо­фер), пуб­ли­цист В. Сте­фань­ский), в нём со­стоя­ли ли­бе­раль­ные по­ме­щи­ки (М. Мель­жинь­ский, Г. По­тво­ров­ский) и другие сто­рон­ни­ки уме­рен­ной по­ли­ти­ки, ко­то­рые в це­лом и оп­ре­де­ля­ли дей­ст­вия ЦНК. Ко­ми­тет на­де­ял­ся пу­тём пе­ре­го­во­ров до­бить­ся ус­ту­пок от Фрид­ри­ха Виль­гель­ма IV. Польская де­пу­та­ция во гла­ве с ар­хи­епи­ско­пом Гнез­нен­ским и По­знан­ским Л. Пши­лу­ским на встре­че с ко­ро­лём на­стаи­ва­ла на пе­ре­да­че ор­га­нов вла­сти в про­вин­ции по­ля­кам и на фор­ми­ро­ва­нии ар­мей­ско­го кор­пу­са из ме­ст­ных жи­те­лей. 24 мар­та Фрид­рих Виль­гельм IV при­нял польские тре­бо­ва­ния, в ре­зуль­та­те че­го в ПВК, на­ря­ду с прусскими ор­га­на­ми вла­сти, ста­ли воз­ни­кать поль­ские, на­ча­лась ор­га­ни­за­ция польских во­ин­ских час­тей. Это вы­зва­ло не­до­воль­ст­во и про­тес­ты ме­ст­но­го немецкого на­се­ле­ния, в ито­ге Бер­лин при­нял ре­ше­ние ог­ра­ни­чить ре­ор­га­ни­за­цию ор­га­нов вла­сти толь­ко рай­она­ми, в ко­то­рых пре­об­ла­да­ли по­ля­ки. По кре­сть­ян­ско­му во­про­су ЦНК за­нял уме­рен­ные по­зи­ции, вы­сту­пив с тре­бо­ва­ния­ми сни­же­ния пла­те­жей, пре­ду­смот­рен­ных прусским за­ко­ном об аг­рар­ной ре­фор­ме, на­де­ле­ния кре­сть­ян зем­лёй на других польских тер­ри­то­ри­ях. Без­зе­мель­ным кре­сть­я­нам в слу­чае их всту­п­ле­ния в пов­станческую ар­мию обе­ща­ли дать зем­лю из национального зе­мель­но­го фон­да. В национально-ос­во­бо­дительное дви­же­ние, по­ми­мо По­зна­ни, вклю­чи­лась и про­вин­ция (го­ро­да Ми­ло­слав, Мо­гиль­но, Тше­меш­но и другие), где так­же соз­да­ва­лись национальные комитеты и во­оруженные от­ря­ды. На час­ти тер­ри­то­рии ПВК бы­ла сфор­ми­ро­ва­на польская ар­мия чис­лен­но­стью 9 тысяч человек (главным образом из кре­сть­ян, ре­мес­лен­ни­ков, доб­ро­воль­цев из Цар­ст­ва Поль­ско­го, офи­це­ров- эмиг­ран­тов ), ко­то­рую воз­гла­вил Л. Ме­ро­слав­ский.

В апреле 1848 года прусские вла­сти уси­ли­ли дав­ле­ние на ЦНК, пе­ре­бра­сы­вая в ПВК вой­ска и за­тя­ги­вая ре­ор­га­ни­за­цию ор­ганов вла­сти. 5 апреля в По­знань при­был прусский ко­ро­лев­ский ко­мис­сар генерал В. фон Вил­ли­зен, с ко­то­рым 11 апреля в Яро­слав­це ЦНК под­пи­сал со­гла­ше­ние о рас­фор­ми­ро­ва­нии час­ти польской ар­мии в об­мен на ре­ор­га­ни­за­цию кня­же­ст­ва. Од­на­ко вы­пол­не­ние со­гла­ше­ния столк­ну­лось с серь­ёз­ны­ми труд­но­стя­ми; и нем­цы, и по­ля­ки бы­ли им не­до­воль­ны. Воо­ру­жён­ные столк­но­ве­ния пов­стан­цев с пра­ви­тельственными вой­ска­ми бы­ли ис­поль­зо­ва­ны прусским ко­ман­дую­щим генералом П. фон Ко­лом­бом для ре­ши­тель­ных дей­ст­вий. 29 апреля прусские вой­ска ата­ко­ва­ли польский ла­герь в Ксён­же и за­хва­ти­ли го­род. На сле­дую­щий день польские от­ря­ды под ко­мандованием Л. Ме­ро­слав­ско­го на­нес­ли по­ра­же­ние пра­ви­тельственным вой­скам под Ми­ло­сла­вом. Пер­спек­ти­ва раз­вёр­ты­ва­ния ши­ро­ко­мас­штаб­ных во­енных дей­ст­вий на­пу­га­ла офи­це­ров-пов­стан­цев из чис­ла по­ме­щи­ков - они опа­са­лись не­кон­тро­ли­руе­мо­го раз­ви­тия со­бы­тий, по­ни­ма­ли бес­пер­спек­тив­ность про­дол­же­ния борь­бы и ста­ли по­ки­дать пов­станческую ар­мию. 30 апреля пре­кра­тил свою дея­тель­ность и ЦНК. Ме­ро­слав­ский с ос­тат­ка­ми ар­мии (3 тысячи человек) пы­тал­ся про­рвать­ся из Ве­ли­кой Поль­ши в Цар­ст­во Поль­ское. Не­смот­ря на по­бе­ду в сра­же­нии под Со­ко­ло­во (2 мая), польская ар­мия про­дол­жа­ла со­кра­щать­ся и сла­беть. Не ви­дя воз­мож­но­сти из­ме­нить по­ло­же­ние, Ме­ро­слав­ский по­дал в от­став­ку. При­няв­ший ко­ман­до­ва­ние А. Бже­жань­ский 9 мая под­пи­сал в Бар­до (близ Вжес­ни) ка­пи­ту­ля­цию. Познанское восстание по­тер­пе­ло по­ра­же­ние.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)