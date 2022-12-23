МАДЗИНИ , ДЖУЗЕППЕ

Мадзини (Маццини, ит. Mazzini) , Джузеппе (22.06.1805, Генуя, Сардинское королевство — 10.03.1872, Пиза, Итальянское королевство) — итальянский политический деятель, публицист, литературовед, журналист. «Апостол Рисорджименто », идеолог создания унитарного государства в Италии и объединенной Европы. Окончил юридический факультет Генуэзского университета. В 1826 увлекся литературной критикой, регулярно публиковал рецензии на литературные новинки (романы В. Скотта, А. Мандзони и др.), статьи и очерки об истории литературы. В 1827 вступил в ряды карбонариев, в 1830 основал новые ячейки карбонерии в Тоскане. В ноябре 1830 М. был арестован и выслан из Сардинского королевства, уехал в Швейцарию, затем во Францию. В результате переосмысления опыта карбонерии создал новый политический проект — массовую организацию «Молодая Италия» (1831). От карбонерии была перенята часть символики, некоторые методы политической борьбы; главным отличием стала апелляция к широким народным массам, призыв к созданию единого государства в форме республики. М. организовал издание и широкое распространение на родине газеты «Молодая Италия», для которой писал большую часть материалов. Практические результаты 1830—1840-х (восстание в Савойе 1833, в Генуе 1834, экспедиция братьев Бандьера 1844) были провальными. В 1836—1837 М. пережил глубокий кризис. Оригинальное политическое учение М., сформулированное в виде «гражданской религии» (religione civile), сложилось в начале 1830-х и в дальнейшем претерпело лишь небольшие изменения. В его основе лежала формула «Бог и народ» (Dio e popolo), обозначавшая объединение Италии в форме республики как основную цель, угодную Провидению. Не менее известна была и формула «Объединение, Республика, Восстание» (Unita, Repubblica, Insurrezione/Rivoluzione), синтезировавшая основную политическую цель организации «Молодая Италия», форму и способ ее реализации. Другим важным элементом наследия М. была идея о создании единой европейской федерации народов. В 1834 в Берне М. подписал с представителями польской и немецкой эмиграции Учредительный манифест («Братский акт») организации «Молодая Европа», провозгласивший ее целью «федеративное устройство Европейской Демократии под управлением общего центра». Каждая из представленных наций должна была стать центром притяжения соответственно для романских, германских и славянских государств в единой Европе будущего. Несмотря на скорый провал этого проекта, М. еще неоднократно пытался создать орган, координирующий деятельность демократических сил европейских государств. Наибольшую известность М. приобрел во время революции 1848—1849 в Италии. В 1849 он был одним из лидеров Римской республики, автором ее конституции — несомненно, передовой для Европы того времени. После поражения революции учение М. было подвергнуто острой критике как со стороны социалистов, так и так называемых «умеренных». В вину М. ставили недостаточное внимание к социальному фактору (отказ от учета экономических интересов угнетенных классов стал причиной недостаточного вовлечения масс в революцию), а также увлечение властью, стремление к единоличному руководству и принятию ответственных решений. После революции 1848—1849 М. выступил с рядом теоретических работ, рассматривавших политическое объединение Италии в качестве общеевропейской проблемы. На новом этапе международная деятельность М. была основана на убеждении в скором крахе многонациональных империй Европы и торжестве национальных государств, имеющих сходные интересы. Инициатива в национально-освободительном движении перешла к правящим кругам Сардинского королевства, а в политических учениях — к мыслителям новой волны (К . Пизакане, Дж. Феррари, К. Каттанео и др.). Тем не менее, популярность М. среди трудящихся Италии была огромной; вплоть до середины 1860-х рабочие организации Северной и Центральной Италии находились под его личным контролем. Впоследствии, по мере роста популярности М. Бакунина и в целом Интернационала I , в итальянском рабочем движении наметилось усиление анархистского и марксистского крыла, что привело к утрате М. своего влияния среди итальянских рабочих.

Соч. : Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini. Imola, 1906—1943 (100 v.), 1961—1998 (v. 101—111).

Лит. : Bolton King M. A. The Life of Mazzini. New York, 1913; Codignola A . Mazzini. Torino, 1946; Кирова К. Э. Жизнь Джузеппе Мадзини (1805—1872). М., 1981; Mack Smith D . Mazzini. Milano, 1993; Sarti R. Mazzini: a Life for the Religion of Politics. West­port, 1997; Mastellone S. La democrazia etica di Mazzini (1837—1847). Roma, 2000; Fretigne ­J.-Y. Giuseppe Mazzini pere de l’Unite italienne. Paris, 2006; Андронов И. Е . Джузеппе Мадзини: молодые годы. СПб., 2009. И. Е. Андронов.