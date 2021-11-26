ГАНЗЕМАН ДАВИД ЮСТУС ЛЮДВИГ

ГАНЗЕМАН ДАВИД ЮСТУС ЛЮДВИГ​ - прусский предприниматель, общественный и государственный деятель.

Из се­мьи про­тес­тант­ско­го свя­щен­ни­ка. На­чал карь­е­ру как тор­го­вец шер­стью, бы­ст­ро стал круп­ным пред­при­ни­ма­те­лем, с 1838 года предприниматель тор­го­вой па­ла­ты Ахе­на. С начала 1830-х годов вы­сту­пал за эко­но­мическое ре­ше­ние со­ци­аль­но­го во­про­са, раз­ви­тие железно-дорожного транс­пор­та, мо­дер­ни­за­цию на­ло­го­вой сис­те­мы, рас­ши­ре­ние кре­ди­то­ва­ния, соз­да­ние сбе­ре­гательных касс для ра­бо­чих и ре­мес­лен­ни­ков, за внутренние ре­фор­мы в Прус­сии и вве­де­ние кон­сти­ту­ции. Сфор­му­ли­ро­вал по­ли­тическую про­грам­му германских ли­бе­ра­лов - со­зыв об­ще­прус­ско­го пред­ста­вительного со­б­ра­ния, рас­ши­ре­ние Германского та­мо­жен­но­го сою­за; глав­ной пред­по­сыл­кой для объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии счи­тал бур­жу­аз­ное ре­фор­ми­ро­ва­ние прусского государства.

С 1845 года депутат Рейн­ско­го ланд­та­га , в 1847 году - Объ­е­ди­нён­но­го ланд­та­га, в мар­те - ию­не 1848 года министр фи­нан­сов Прус­сии в пра­ви­тель­ст­ве Л. Камп­гау­зе­на, в ию­ле - сен­тяб­ре - прусский министр-пре­зи­дент. В 1848-1852 году член па­ла­ты гос­под прусского ланд­та­га. По­ра­же­ние германского ли­бе­ра­лиз­ма в 1848 году за­ста­ви­ло Ганземан отой­ти от по­ли­ти­ки и вер­нуть­ся в биз­нес. В 1848-1851 годах Ганземан - гла­ва Прусского бан­ка, ос­но­ва­тель Бер­лин­ско­го учёт­но­го бан­ка (1851 год), в 1862-1864 годы соз­да­тель и гла­ва пер­во­го прусского ипо­теч­но­го ак­цио­нер­но­го об­ще­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)