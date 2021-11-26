ГАНЗЕМАН ДАВИД ЮСТУС ЛЮДВИГ
ГАНЗЕМАН ДАВИД ЮСТУС ЛЮДВИГ - прусский предприниматель, общественный и государственный деятель.
Из семьи протестантского священника. Начал карьеру как торговец шерстью, быстро стал крупным предпринимателем, с 1838 года предприниматель торговой палаты Ахена. С начала 1830-х годов выступал за экономическое решение социального вопроса, развитие железно-дорожного транспорта, модернизацию налоговой системы, расширение кредитования, создание сберегательных касс для рабочих и ремесленников, за внутренние реформы в Пруссии и введение конституции. Сформулировал политическую программу германских либералов - созыв общепрусского представительного собрания, расширение Германского таможенного союза; главной предпосылкой для объединения Германии считал буржуазное реформирование прусского государства.
С 1845 года депутат Рейнского ландтага, в 1847 году - Объединённого ландтага, в марте - июне 1848 года министр финансов Пруссии в правительстве Л. Кампгаузена, в июле - сентябре - прусский министр-президент. В 1848-1852 году член палаты господ прусского ландтага. Поражение германского либерализма в 1848 году заставило Ганземан отойти от политики и вернуться в бизнес. В 1848-1851 годах Ганземан - глава Прусского банка, основатель Берлинского учётного банка (1851 год), в 1862-1864 годы создатель и глава первого прусского ипотечного акционерного общества.
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