В закладки
БИДЕРМАН Карл Фридрих (Biedermann Friedrich Karl)
Немецкий политик, публицист, философ.
Изучал философию в Лейпциге и Гейдельберге. С 1838 — профессор Лейпцигского университета.
Во время революции 1848—1849 в Германии — депутат, первый вице-президент Франкфуртского национального собрания. В 1853 лишен профессуры, переехал в Веймар. В 1865 приглашен на профессорскую кафедру в Лейпциге; в 1870—1874 — депутат рейхстага. Его план организовать Культурно-исторический институт в Лейпциге не удался.
Сочинения:
Deutschland im 18. Jahrhundert. 4 Bde. Weber-Leipzig, 1867—1880.
Автор статьи: В. С. Дударев.
© Российская Историческая Энциклопедия
238
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится