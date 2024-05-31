«Ах, Боже мой! Он карбонари!» История освободительного движения в Италии в XIX веке Освободительное движение в Италии в XIX веке, известное как Рисорджименто (итал. Risorgimento - "Возрождение"), было сложным и многогранным процессом, который привёл к объединению страны после столетий раздробленности. На чтение: 4 минуты

Освободительное движение в Италии в XIX веке, известное как Рисорджименто (итал. Risorgimento - "Возрождение"), было сложным и многогранным процессом, который привёл к объединению страны после столетий раздробленности.

Предпосылки «Возрождения»

История возникновения освободительного движения в Италии в XIX веке, известного как Рисорджименто, уходит корнями в глубокое прошлое, но его основные импульсы проявились в конце XVIII и в начале XIX века.

Один из них - разделение Италии. Италия веками была раздроблена на множество мелких государств, контролируемых разными династиями. Австрия владела большей частью Северной Италии, Испания - Неаполитанским королевством, а Папская область контролировала центральную часть страны.

Второй - национальная идентичность. Несмотря на разделенность, у итальянцев существовало чувство общей национальной идентичности, которую поддерживала общая история, язык и культура.

Влияние Французской революции также было значительным. Французская революция 1789 года и наполеоновские войны оказали значительное влияние на Италию, пропагандируя идеи либерализма, национализма и республиканизма.

Возрождение культуры на Апеннинском полуострове . В конце XVIII века в Италии произошло значительное культурное возрождение, известное как "Рисорджименто", которое заключалось в восстановлении интереса к классической культуре и искусству древней Италии. Это возрождение способствовало формированию чувства национальной гордости и ещё более глубокой идентичности среди итальянцев.

Начало движения Рисорджименто

В наполеоновские войны многие итальянцы поддерживали Францию, видя в ней силу, способную освободить Италию от иностранного господства. Французские революционные идеи о свободе, равенстве и братстве распространились в Италии, стимулируя национальное освободительное движение.

Создание Итальянской Республики : В 1797 году Наполеон создал Итальянскую Республику, которая просуществовала недолго, но стала символом национального единения.

Первое восстание : В 1820 году в Неаполе произошло восстание, направленное против короля Фердинанда I, которое было подавлено Австрией. Это восстание продемонстрировало силу национальных чувств среди итальянцев.

Важную роль в формировании национального движения сыграли итальянские интеллектуалы, писатели, поэты и политики. Они пропагандировали идеи национализма, либерализма и республиканизма, вдохновляя итальянцев на борьбу за освобождение и объединение. В Италии возникло множество тайных объединений, которые готовились к восстанию против иностранного господства. Наиболее известными из них были "Карбонарии" и "Молодая Италия". Успехи других национальных движений, таких как греческое восстание против Османской империи (1821-1829), также вдохновляли итальянцев на борьбу за свою независимость.

Развитие Рисорджименто

Рисорджименто возникло благодаря нескольким причинам. Политическая фрагментация являлась одной из главных причин. Италия в XIX веке была разделена на множество мелких государств, управляемых различными династиями. На севере доминировала Австрийская империя, юг принадлежал Королевству Обеих Сицилий, существовала Папская область и Королевство Сардиния. Такое положение делало невозможным экономическое развитие, политическую стабильность и национальное единство. Немалую роль сыграл национализм. Идеи национализма, распространявшиеся в Европе в XIX веке, вдохновили итальянцев на стремление к объединению и созданию единого государства. Влияние Французской революции также сказалось. Идеи свободы, равенства и братства, провозглашённые Французской революцией, нашли отклик в Италии и зажгли искру сопротивления против иностранных правителей и феодального строя. А ещё присутствовали экономические трудности. Раздельность и отсутствие единой экономической политики затрудняли развитие Италии, особенно в сравнении с другими европейскими странами.

Главную роль в Рисорджименто играл Джузеппе Мадзини (1805-1872). Он являлся идеологом и лидером движения за объединение Италии. Он основал тайное общество " Молодая Италия ", пропагандируя идеи национализма и республиканского устройства.

Среди ключевых фигур был также Джузеппе Гарибальди (1807-1882). Революционер и военный лидер, прославившийся своими героическими военными кампаниями. Он возглавил "Красные рубашки" - добровольческий отряд, который сыграл ключевую роль в объединении Италии.

Ещё один герой освободительного движения - Камилло Бенсо ди Кавур (1810-1861). Премьер-министр Королевства Сардиния. Он провёл реформы, укрепил армию, заключил союзы с Францией и Великобританией, что позволило Сардинии стать движущей силой объединения Италии.

Рисорджименто происходило в несколько этапов . С 1820-х годов начались первые революционные выступления , которые были подавлены австрийскими войсками.

Вторым этапом была война за независимость. В 1859 году, во время австро-итальянской войны, Сардиния при поддержке Франции освободила Ломбардию и Тоскану от австрийского владычества.

Третьим этапом была экспедиция Гарибальди. В 1860 году Гарибальди с "Красными рубашками" осуществил экспедицию в Сицилию и Неаполитанское королевство, освободив их от испанской монархии.

На четвертом этапе в 1861 году Виктор Эммануил II был провозглашён королём объединённой Италии.

Присоединение Рима стало пятым этапом . Рим, который находился под контролем Папской области, был объединён с Италией в 1870 году после франко-прусской войны.

Идеология освободительного движения

Идеология итальянского освободительного движения в XIX веке, известного как Рисорджименто, была сложной и многогранной, сочетая в себе несколько течений мысли.

Идея единой нации . Ключевым элементом Рисорджименто была идея создания единой итальянской нации, свободного от иностранного владычества. Итальянцы, разделённые на множество мелких государств, стремились объединиться вокруг общей истории, языка, культуры и идентичности.

Борьба против иностранного господства . Националистическая идеология направлена против австрийского, испанского и папского господства в Италии, видя в них препятствие для развития и процветания страны.

Вдохновение от других национальных движений . Итальянские националисты черпали вдохновение в успехах других национальных движений того времени, таких как немецкое и венгерское.

Демократические ценности . Либеральные идеи Рисорджименто пропагандировали демократические ценности, свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу вероисповедания.

Конституционализм . Либералы стремились к созданию конституционной монархии или республики, ограничивающих власть монарха и предоставляющих гражданам политические права.

Экономический либерализм . Либеральные идеи поддерживали свободную торговлю, отмену протекционистских мер и развитие частной собственности.

Республиканское устройство . Республиканцы считали, что Италия должна быть республикой, а не монархией.

Народное представительство . Они выступали за народное представительство в правительстве и против конституционной монархии, считая ее недостаточно демократичной.

Отказ от монархии . Республиканцы отвергали монархию как реликвию прошлого, не соответствующую современным ценностям свободы и равенства.

Идеи социализма и социальной справедливости . Социалистические идеи о социальной справедливости и равенстве также влияли на Рисорджименто.

Противостояние классовому неравенству . Социалисты выступали против классового неравенства и стремились к созданию более справедливого общества.

Рабочее движение . Влияние социализма проявлялось в возникновении рабочего движения и требований улучшения условий труда.

Также влияние оказали религиозные идеи . Католическая церковь играла значительную роль в жизни итальянцев и некоторые религиозные идеи влияли на Рисорджименто. Многие итальянцы поддерживали Папскую область, видя в ней духовный центр Италии.

Однако некоторые религиозные идеи противоречили идеям национализма, и в результате произошло разделение между католиками, которые поддерживали Папскую область, и теми, кто присоединился к национальному движению за объединение Италии.

Идеи национализма, либерализма и республиканизма мотивировали итальянцев к борьбе за освобождение от иностранного господства и создание единой и свободной Италии.

Рисорджименто привело к проведению политических и социальных реформ, направленных на создание единого государства и улучшение жизни народа. Стимулировало культурное возрождение в Италии, проявившееся в развитии литературы, искусства и науки.

Важно отметить, что в рамках Рисорджименто существовали разные точки зрения на пути к объединению Италии. Например, между республиканцами и монархистами велись постоянные споры о том, какую форму правления должна иметь будущая Италия. В целом, идеология Рисорджименто была сильной и многогранной и играла важную роль в объединении Италии. Она сформировала национальную идентичность итальянцев, вдохновила их на борьбу за свободу и проложила путь к созданию единого государства.

Цели Итальянского сопротивления

Рисорджименто, как и любое другое историческое событие, преследовало определённые цели. Пожалуй, главной целью являлось политическое объединение. Также главной целью Рисорджименто было объединение всех итальянских земель, разделённых на множество мелких государств, под властью разных династий, в единое государство. Итальянцы стремились освободиться от австрийского, испанского и папского господства, которые препятствовали их экономическому развитию, политической стабильности и национальному единению. Также, целью было установление собственной политической системы, то есть итальянцы хотели создать свою собственную политическую систему, свободную от влияния иностранных держав, которая отвечала бы интересам итальянского народа.

Важны были и социальные задачи.

Рисорджименто стремилось к улучшению жизни простого народа, борьбе с бедностью, нищетой и безграмотностью. Итальянцы хотели отменить феодальные привилегии, которые ограничивали свободу и права крестьянства.

Освободительное движение стремилось к развитию системы образования и здравоохранения для всего населения.

Экономическое развитие также являлось приоритетной целью. Важно было снятие торговых барьеров. Рисорджименто целило в снятие торговых барьеров между отдельными итальянскими государствами, что способствовало бы экономическому росту и развитию торговли. Ещё создание единого рынка, освободители стремились к созданию единого итальянского рынка, что привлекало бы инвестиции и способствовало экономическому процветанию.

Важно было и развитие инфраструктуры. Итальянцы хотели развивать инфраструктуру, такую как дороги, железные дороги и каналы, что улучшило бы транспортные связи и также способствовало бы экономическому развитию.

Культурное возрождение, имело большую ценность с духовной точки зрения. Рисорджименто целило в возрождение национальной идентичности, которую размывали вековая раздельность и иностранное господство. Освободители стремились к развитию итальянского языка и культуры, которые стали бы объединяющим фактором для всех итальянцев, целило в создание единого культурного пространства, которое объединило бы все регионы Италии.

В целом, освободительное движение в Италии в XIX веке преследовало широкий круг целей, направленных на создание единого, свободного и процветающего итальянского государства, что в конечном счёте и было достигнуто в 1861 году.

Значение Рисорджименто

Рисорджименто привело к созданию единого итальянского государства, которое стало важным игроком на международной арене. После веков раздробленности и иностранного владычества, Италия обрела национальное единение, что позволило ей занять свое место в семье европейских наций.

Возрождение национальной идентичности. Рисорджименто пробудило чувство национальной гордости и единения среди итальянцев. Люди, разделявшие разные диалекты и имевшие отличные культурные традиции, обрели общее чувство принадлежности к единой нации. Это стало основой для формирования современной итальянской идентичности.

Объединение Италии сопровождалось культурным расцветом. Созданный единый государственный механизм позволил развивать национальную культуру, усилить взаимодействие между разными регионами. В литературе, искусстве, музыке и науке возникли новые течения, отражающие национальное самосознание итальянцев.

Рисорджименто оказало большое влияние на другие национальные движения, стало вдохновением для других национальных движений в Европе. Успех итальянского объединения доказал, что национальное освобождение и создание единого государства возможно даже для страны, которая веками была раздроблена.

Рисорджименто привело к значительным политическим и социальным изменениям в Италии. Была введена конституция, установлена монархия, но и улучшились условия жизни народа, началось развитие образования и здравоохранения.

Надо отметить, что оставались и нерешённые проблемы. Несмотря на успешное объединение, Рисорджименто не решило всех проблем Италии. Оставались социальные противоречия, экономические неравенства, противоречия между севером и югом страны. Это послужило основой для политических и социальных конфликтов в Италии в последующие годы.

В 1848 году в Италии разразилась революция, которая привела к войне за независимость от Австрии. Эта война не увенчалась успехом, но продемонстрировала готовность итальянцев бороться за свою свободу. В 1861 году после ряда войн и политических интриг было объединено большинство итальянских земель под правлением короля Виктора Эммануила II. Папская область была присоединена к Италии в 1870 году, что положило конец процессу объединения Италии.

Рисорджименто остаётся важным этапом в истории Италии, который оставил глубокий след в национальном сознании и формировании современной итальянской идентичности. Идеи национализма, либерализма и демократии, которые были в основе Рисорджименто, продолжают оказывать влияние на политическую и социальную жизнь Италии и в XXI веке.

Рисорджименто – это не просто исторический период, а значимый этап в формировании национальной идентичности Италии и её влияния на мировую историю.

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