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Олеся Абрамова подробно рассмотрит исторический период XIX – начала XX века, когда Османская империя и Иран переживали упадок из-за военно-технической отсталости, экономической зависимости и внутреннего кризиса.

Столица империи, Стамбул, бывший Константинополь, преобразилась и приняла облик мусульманского города. Как реформы султанов Селима III и Махмуда II модернизировали Османскую империю и что из этого вышло? Почему и как Иран стал ареной соперничества между российской и британской империями? Как это сказалось на его суверенитете и экономике? Каким образом мировые геополитические изменения, включая войны и торговые изменения, повлияли на статус и территориальное устройство этих государств?

Ответы на эти и другие вопросы – в новой лекции.