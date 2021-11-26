ЗОХРАБ ГРИГОР ХАЧИКОВИЧ

ЗОХРАБ ГРИГОР ХАЧИКОВИЧ - армянский пи­са­тель.

Жил в Тур­ции . По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние; с 1883 года имел ад­во­кат­скую прак­ти­ку, пре­по­да­вал юрис­пру­ден­цию в Стам­буль­ском университете. В 1908-1915 годах член ту­рец­ко­го пар­ла­мен­та и Национального со­б­ра­ния при Армянском пат­ри­ар­ха­те. Пе­ча­тал­ся с 1878 года.

Ав­тор ро­ма­на «Ис­чез­нув­шее по­ко­ле­ние» («Ане­та­цац се­рунд ми», 1886 год); около 40 пси­хо­ло­гических но­велл, объ­е­ди­нён­ных в сборники: «Го­ло­са со­вес­ти» («Хгчмтан­ки дзай­нер», 1909 год), «Жизнь, как она есть» («Кйан­ки ин­чпес вор ка», 1911 год), «Без­молв­ные бо­ли» («Лур ца­вер», 1911 год). Кри­ти­ка социальной не­спра­вед­ли­во­сти у Зохраба со­че­та­ет­ся с фи­лософскими обоб­ще­ния­ми: рас­ска­зы «Ма­гда­ли­на» (1902 год), «Цер­ков­ный двор» («Жа­мин ба­ки», 1908 год) и др.

Сре­ди др. со­чи­не­ний: литературные порт­ре­ты пи­са­те­лей и об­щественных дея­те­лей; книга очер­ков о судь­бах армянского на­ро­да и его куль­ту­ры «Ки­тай­ские пись­ма» («Чи­на­кан на­ма­ка­ни», 1884 год); из­дан­ная на французском языке под псев­до­ни­мом Ле­ар книга «Ар­мян­ский во­прос в све­те до­ку­мен­тов» («La question Arménienne à la lu­mière des documents», 1913 год). По­гиб во вре­мя ге­но­ци­да ар­мян в Тур­ции.