ЗОХРАБ ГРИГОР ХАЧИКОВИЧ
ЗОХРАБ ГРИГОР ХАЧИКОВИЧ - армянский писатель.
Жил в Турции. Получил юридическое образование; с 1883 года имел адвокатскую практику, преподавал юриспруденцию в Стамбульском университете. В 1908-1915 годах член турецкого парламента и Национального собрания при Армянском патриархате. Печатался с 1878 года.
Автор романа «Исчезнувшее поколение» («Анетацац серунд ми», 1886 год); около 40 психологических новелл, объединённых в сборники: «Голоса совести» («Хгчмтанки дзайнер», 1909 год), «Жизнь, как она есть» («Кйанки инчпес вор ка», 1911 год), «Безмолвные боли» («Лур цавер», 1911 год). Критика социальной несправедливости у Зохраба сочетается с философскими обобщениями: рассказы «Магдалина» (1902 год), «Церковный двор» («Жамин баки», 1908 год) и др.
Среди др. сочинений: литературные портреты писателей и общественных деятелей; книга очерков о судьбах армянского народа и его культуры «Китайские письма» («Чинакан намакани», 1884 год); изданная на французском языке под псевдонимом Леар книга «Армянский вопрос в свете документов» («La question Arménienne à la lumière des documents», 1913 год). Погиб во время геноцида армян в Турции.