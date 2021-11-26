МИЛОШ ОБРЕНОВИЧ

Милош Обренович ( серб . Милош Обреновић) (07[18].03.1780, Средня Добриня — 14[26].09.1860, Топчидер, ныне Белград) — князь Сербии в 1817—1839 и 1858—1860, основатель династии Обреновичей.

М. О. (по рождению Теодорович) родился в бедной семье и в юности был пастухом. Во время Первого сербского восстания под руководством Георгия Петровича ( Карагеоргия ) он в 1804 присоединился к повстанцам. В 1810 Карагеоргий убил Милана Обреновича — родственника М. О., чье имя и состояние он унаследовал. Это послужило началом острого конфликта между двумя лидерами повстанческого движения и в дальнейшем стало одной из причин убийства самого Карагеоргия, когда тот вернулся Сербию после нескольких лет, проведенных в России. В 1815, подняв Второе сербское восстание в Таково, провел целый ряд удачных военных сражений с турками, заключив по их результатам устное соглашение с белградским пашой об особом политическом статусе Сербии в составе Османской империи и получив звание «верховного кнеза трех нахий». Это стало возможным, в том числе, благодаря дипломатической поддержке России, заключившей в 1812 с Турцией Бухарестский мирный договор , подразумевавший предоставление Сербии автономных прав. 6 ноября 1817 окружные князья, митрополит и несколько архимандритов торжественно признали Милоша верховным князем Сербии с правом наследственной власти его семьи. Будучи крупнейшим в Сербии собственником и торговцем, М. О. пользовался неограниченной властью, его политика отличалась коварством и беспринципностью, однако привела сербского лидера к личном успеху — он был признан верховным князем, а в 1830 и 1833 Сербия получила от Порты ­хатт-и шерифы с признанием автономного статуса. Эти условия были подготовлены дипломатической работой российского МИД и позже подтверждены статьями Адрианопольского мирного договора 1829 между Россией и Османской империей. В 1835 была принята первая конституция Княжества Сербии — Сретенский устав, которая подразумевала ограничение единоличной власти М. О. Сенатом и скупщиной. Конституция была вскоре отменена М. О., но в 1838 Сербия получила так называемый турецкий устав в форме хатт-и шерифа Порты. Движение уставобранителей — приверженцев новой конституции — вынудило М. О. бежать из Сербии весной 1839, передав власть своему сыну Милану. В начале 1859 М. О. по решению скупщины вернулся в Сербию в качестве верховного князя и оставался на своем посту до сентября 1860.

Лит .: Попов Н. А. Россия и Сербия. Т. I—II. М., 1867; Гавриловић М. Милош Обреновић. Кн. I—III. Београд, 1908—1912; Стојанчевић В . Милош Обреновић и његово доба. Београд, 1966; Кудрявцева Е. П . Россия и становление сербской государственности. 1812—1856. М., 2009. Е. П. Кудрявцева.