ГРЕЧЕСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1821-1829
Греческая война за независимость.
Освободительное восстание греч. народа против тур. господства, начавшегося в 15 в. В подготовке восстания значит. роль сыграло тайное революц. об-во «Филики Этерия», созданное в 1814 в Одессе греч. патриотами. Восстание, поднятое А. Ипсиланти (одним из руководителей «Филики Этерия») в Молдавии в февр. (марте) 1821, дало импульс к антитурецкому выступлению в Греции, которое началось в марте (апреле) 1821 и в течение 3 мес охватило всю Морею (Пелопоннес), часть континентальной Греции, острова Спеце, Идра, Псара и др. [День независимости Греции – 25 марта (6 апреля)]. Восстание греков переросло в нац.-освободит. революцию, гл. движущей силой которой было крестьянство. Летом 1822 30-тысячная тур. армия вторглась в Морею, но, получив решительный отпор, была вынуждена отступить, понеся большие потери. В 1821–22 восставшие освободили значит. часть Греции. Из их среды вышли талантливые полководцы Т. Колокотронис, М. Боцарис, Г. Караискакис и др. В янв. 1822 в Пиаду, близ Эпидавра, было созвано Нац. собрание, которое провозгласило независимость Греции и приняло первую греч. конституцию – Эпидаврский органический статут, объявлявший страну независимой республикой; её президентом избран А. Маврокордатос. В 1827 в г. Трезен президентом был избран И. А. Каподистрия. Среди восставших отсутствовало единство управления, после первых успехов в их лагере обострились противоречия, что привело к двум гражданским войнам (нояб. 1823 – июнь 1824, нояб. 1824 – нач. 1825), которые заметно ослабили греч. освободит. движение. В 1824 тур. султан Махмуд II привлёк к борьбе с восставшими своего вассала егип. пашу Мухаммеда Али, пообещав ему территории Сирии и Крита. В 1825 егип. армия под команд. Ибрахим-паши опустошила б. ч. Мореи; 22.4.1826 после 11-месячной осады егип. и тур. войска захватили важный опорный пункт повстанцев – г. Месолонгион, в июне 1827 турки овладели афинским Акрополем, после чего в Греции остались лишь небольшие очаги сопротивления. Такое развитие событий заставило ведущие европ. державы активнее вмешаться в конфликт. Во мн. странах в поддержку восставших греков выступила общественность, в Грецию стали отправляться добровольцы. Россия, стремившаяся упрочить свои позиции на Балканах и в Средиземноморье, изначально поддерживала восставших. Великобритания, пытаясь не допустить усиления на Балканах влияния России и одновременно стремясь укрепить там свои позиции, в 1823 после первых успехов греков признала их «воюющей стороной» и в 1824–25 выделила им денежные займы. 23.3(4.4).1826 в С.-Петербурге был подписан протокол между Россией и Великобританией, по которому стороны брали на себя посредничество в греко-тур. конфликте на основе предоставления Греции внутр. самостоятельности. По Лондонской конвенции 1827 к России и Великобритании в деле разрешения греко-тур. конфликта присоединилась Франция. Тур. сторона отвергла предложения трёх стран, после чего к Пелопоннесу были направлены рос., франц., брит. военно-морские эскадры, которые в Наваринском сражении 1827 разгромили тур.- егип.-тунис. флот. Судьбу Греции фактически решила рус.-тур. война 1828–29, закончившаяся победой России и заключением Адрианопольского мира 1829, по которому Османская империя признала автономию Греции при условии уплаты дани султану. В 1830 Греция официально стала независимым государством.
Автор статьи: Улунян А. А.