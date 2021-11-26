ЕГИПЕТСКИЕ КРИЗИСЫ 1831‒1833, 1839‒1841

Египетские кризисы 1831—1833, 1839—1841.

Е. к. 1831—1833 возник в связи с выступлением Мухаммада Али против Махмуда II . Стремясь расширить свои владения за счет ослабевшей Османской империи , вали Египта начал войну осенью 1831, а к середине 1832 его войска под командованием Ибрахим-паши заняли Палестину, Ливан, Сирию, Киликию, затем вступили в Анатолию; в декабре они одержали победу при Конье и двинулись на Стамбул. Махмуд, не получив поддержки от западноевропейских держав, обратился к России, дипломатические демарши которой, а также Экспедиция российского флота в Босфор , остановили наступление Ибрахима. Опасаясь ее усиления, Великобритания и Франция вмешались в конфликт и добились примирения сторон, которые в мае 1833 подписали соглашение в Кютахье: признавая зависимость от Порты и отзывая войска из Малой Азии, Мухаммад Али получал Сиро-Палестинский регион и эялет Адана. После подписания Ункяр-Искелесийского договора 1833 российские силы были эвакуированы.

Е. к. 1839—1841 явился результатом нового османо-египетского столкновения, вызванного обоюдной неудовлетворенностью Кютахийским соглашением. Лондон, недовольный независимым курсом Мухаммада Али (в частности, его нежеланием признать англо-турецкую торговую конвенцию 1838), также побуждал Махмуда II к решительным действиям, тем более что против вали Египта поднялись волнения и восстания по всему Вост. Средиземноморью, где его администрация принудительно привлекала жителей к дорожному и фортификационному строительству и облагала их тяжелыми податями.

В июне 1839 армия Махмуда вторглась в Киликию, но в сражении у Нисибина потерпела сокрушительное поражение, после которого османский флот перешел на сторону египтян. Перед лицом возможного развала Османской империи после смерти султана в июле все европейские державы, за исключением Франции, поддержали его наследника Абдул-Меджида, которому Лондон, Санкт-Петербург, Вена и Берлин в официальной ноте предложили «не принимать окончательного решения без [их] содействия». Пользуясь критическим положением Абдул-Меджида, британская дипломатия вынудила его в ноябре провозгласить Танзимат . После длительных дебатов на Лондонской конференции весной 1840 Великобритания, Россия, Австрия и Пруссия к июлю договорились о помощи Порте (см. Лондонские конвенции о проливах ), а после того как в августе вали отклонил их ультиматум, начатая в сентябре совместная операция британского, австрийского и османского флотов и десантных частей увенчалась в октябре победой при Джунии (близ Бейрута).

К ноябрю Мухаммаду Али стало очевидно, что, вследствие смены в Париже кабинета Тьера (сторонника вооруженной защиты интересов Египта) правительством Сульта, чью внешнюю политику определял Гизо (ратовавший за компромисс с европейскими соседями), он не получит ожидавшейся французской поддержки. Оказавшись перед угрозой бомбардировки Александрии Египетской, Мухаммад Али в декабре возвратил султану флот, просил о помиловании и отозвал свои соединения из Аданы, сиро-ливанских провинций, Аравии и с Крита. В ответ Абдул-Меджид особыми указами от февраля и июня 1841 провозглашал Египет и Вост. Судан наследственными владениями Мухаммада Али, в обмен на признание им верховной власти султана, сокращение численности египетских вооруженных сил с 150 тыс. до 18 тыс. человек и их реорганизацию по османскому образцу, уничтожение судоверфей и запрет приобретать и строить корабли без султанского соизволения, распространение на его владения всех договоров Стамбула с другими государствами (в первую очередь, торговых конвенций с Великобританией и Францией, с соответствующим открытием египетско-суданского рынка для европейской коммерции), а также внесение значительной дани в султанскую казну.

Лит.: Еремеева Т. В. Заключительный этап египетского кризиса 1831—1833 гг. и великие державы // Ученые записки по новой и новейшей истории. 1956. Вып. 2; Муравьев Н. Н. Турция и Египет в 1832 и 1833 гг. Т. 1—4. М., 1869; Altundağ S. Kavalali Mehmet Ali Paşa İsyanive. Misir meselesi. 1831—1841. Ankara, 1945; Cattaui R. et G. Mohammed-Aly et l’Europe. Paris, 1950; Guichen E. de. La crise d’Orient de 1839 à 1841 et l’Europe. Paris, 1921; Fahmy Kh. All the Pasha’s Men: Mehmed Ali, His Army and the Making of Modern Egypt. Cairo, 2002; Rodkey F. S. The Turco-Egyptian Question in the Relations of England, France and Russia, 1832—1841. Urbana, 1923; ар-Рафии, Абд ар-Рахман. Аср Мухаммад Али. Каир, 1951.