ЕДИНЕНИЕ И ПРОГРЕСС

ЕДИНЕНИЕ И ПРОГРЕСС - политическая организация в Турции в 1880-х - 1920-х годах.

Ос­но­ва­на в 1889 году в фор­ме тай­но­го ко­ми­те­та с це­лью борь­бы про­тив дес­по­тического ре­жи­ма Аб­дул-­Ха­ми­да II и ус­та­нов­ле­ния кон­сти­туционного строя. В Ев­ро­пе её уча­ст­ни­ки име­но­ва­лись мла­до­тур­ка­ми. В ре­зуль­та­те Мла­до­ту­рец­кой ре­во­лю­ции 1908 года и свер­же­ния Аб­дул-Ха­ми­да II (апрель 1909 года) «Единение и прогресс» при­шла к вла­сти и позд­нее дей­ст­во­ва­ла как по­ли­тическая пар­тия - комитет «Единение и прогресс». Комитет «Единение и прогресс» пред­при­нял по­пыт­ку мо­дер­ни­за­ции государственного ап­па­ра­та, ар­мии, сис­те­мы про­све­ще­ния и су­до­про­из­вод­ст­ва, но ма­лая эф­фек­тив­ность пре­об­ра­зо­ва­ний и не­спо­соб­ность его ли­де­ров обес­пе­чить про­ве­де­ние Ос­ман­ской им­пе­ри­ей са­мо­сто­ятельного внеш­не­по­ли­тического кур­са при­ве­ли к па­де­нию ав­то­ри­те­та пар­тии и к временной по­бе­де в 1912 году её по­ли­тических про­тив­ни­ков - пар­тии «Сво­бо­да и со­гла­сие». В январе 1913 году комитет «Единение и прогресс» вер­нул­ся к вла­сти в ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та. Его ли­де­ры (Эн­вер-па­ша, Та­ла­ат-па­ша, Дже­маль-па­ша) ус­та­но­ви­ли в стра­не дик­та­тор­ский ре­жим. В це­лях под­ры­ва по­зи­ций не­ту­рец­ко­го ка­пи­та­ла пра­ви­тель­ст­во, воз­глав­ляе­мое комитетом «Единение и прогресс», про­во­ди­ло по­ли­ти­ку мас­со­вых ре­прес­сий про­тив гре­ков, ар­мян, ара­бов и других на­ро­дов, про­жи­вав­ших в Ос­ман­ской им­пе­рии. За­клю­чив со­юз с Гер­ма­ни­ей, оно во­влек­ло Ос­ман­скую им­пе­рию в 1-ю ми­ро­вую вой­ну , что при­ве­ло к её во­енному, эко­но­мическому и по­ли­тическому кра­ху. В октябре 1918 года съезд пар­тии при­нял ре­ше­ние о её са­мо­рос­пус­ке, ли­де­ры комитета «Единение и прогресс» бе­жа­ли за гра­ни­цу. В по­сле­дую­щие го­ды не­ко­то­рые бывшие ру­ко­во­ди­те­ли комитета «Единение и прогресс» по­пы­та­лись вос­соз­дать пар­тию. Встре­тив про­ти­во­дей­ст­вие со сто­ро­ны М.К. Ата­тюр­ка , они всту­пи­ли на путь под­го­тов­ки государственного пе­ре­во­ро­та. По­сле рас­кры­тия в 1926 году ан­ти­пра­ви­тельственного за­го­во­ра комитет «Единение и прогресс» был осу­ж­дён как ре­ак­ци­он­ная и ан­ти­на­цио­наль­ная ор­га­ни­за­ция, чет­ве­ро его дея­те­лей (На­зым, Джа­вид, Аб­дул-Ка­дыр, Ка­ра Ке­маль) при­го­во­ре­ны к смерт­ной каз­ни.

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