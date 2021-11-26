АНГЛО-ИРАНСКИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ

Политические и торговые договоры.

1) Политические и торговые договоры 04.01.1801 (фактически 29.12.1800), подписаны в Тегеране. По политическому договору Иран обязывался послать войска против афганского шаха Замана при его нападении на Британскую Индию и не заключать с ним мира, пока он не откажется от своих притязаний, прервать начавшиеся переговоры с Францией и впредь не допускать ее граждан в свои пределы. Великобритания обязывалась снабжать шахскую армию военным снаряжением и припасами в случае нападения со стороны французов или афганцев. По торговому договору, воспроизводившему положения англо-иранского соглашения 1763, британские негоцианты и индийские купцы — подданные Ост-Индской компании — получали возможность свободно селиться во всех иранских портах и беспошлинно ввозить в страну сукно, железные и стальные изделия и свинец. Подтверждалось право ОИК владеть землей и основывать в Иране фактории. 2) Предварительный англо-иранский договор 12.03.1809, подписан в Тегеране после заключения Тильзитского мира 1807 и прекращения французской помощи Ирану в войне с Россией 1804–1813. Иран обязывался порвать отношения с Францией и другими враждебными Лондону государствами, допустить в район Персидского залива британскую военно-морскую экспедицию. Великобритания обязывалась выплачивать шаху до окончания русско-иранской войны ежегодную субсидию в 160 тыс. туманов и прислать инструкторов и оружие для его армии. 3) Договор о союзе и дружбе, подписан 14.03.1812 (на основе предыдущего, возобновлен 25.11.1814). Иран обязывался аннулировать союзы и соглашения со всеми враждебными Лондону западными государствами, не допускать проникновения каких-либо европейских армий в Индию через свою территорию, принудить к тому же Хорезм, Бухару и Самарканд, помогать британцам при столкновении с афганцами, приглашать армейских инструкторов только из Великобритании или дружественных ей держав. Великобритания обязывалась оказать Тегерану помощь присылкой англо-индийских соединений или выплатой ежегодной субсидии в 200 тыс. туманов в случае войны с каким-либо из европейских государств, предоставить своих офицеров для обучения иранских войск и руководства строительством военных укреплений. Предполагалось также, что британцы добьются пересмотра русско-иранской границы, установленной Гулистанским договором 1813 , не станут вмешиваться во внутренние дела Ирана или занимать его области и воздержатся от интервенции при его столкновении с Афганистаном. 4) Предварительное соглашение 1839, подписано в Лондоне, после провала гератского похода иранской армии, вызвавшего разрыв дипломатических отношений между двумя странами. Великобритания выдвинула 11 требований, при выполнении которых соглашалась восстановить сношения с каджарским двором, в том числе отзыв иранских войск из Гуриана, Фараха и Сабзевара и распространение на британских подданных капитуляционного режима. Закреплено торговым договором 28.10.1841, предоставившим британским негоциантам условия наибольшего благоприятствования и определившим порядок пребывания торговых агентов Великобритании в Тегеране и Тебризе (последний пользовался привилегиями генерального консула), а Ирана — в Лондоне и Бомбее. 5) Договор 04.03.1857, подписан в Париже на основе довоенного статус-кво, завершил англо-иранскую войну 1856–1857. Иран обязывался в течение 3 месяцев окончательно эвакуировать свои воинские части из Гератского ханства, навсегда отказаться от «всех претензий на суверенитет над территорией и городом Гератом и районами Афганистана» и признать их независимость, а в случае разногласий обращаться к посредничеству Лондона; в то же время за ним, на случай нападения с афганской стороны, сохранялось право на вооруженные репрессалии без дальнейшей оккупации. Подтверждались прерогативы лиц, находившихся под британской консульской юрисдикцией (включая Иран). Великобритания, отказавшись от требования о признании ее «особых интересов» на побережье Персидского залива, обязывалась прекратить боевые действия и отозвать войска со всех «портов, городов и островов» Ирана. Восстанавливались дипломатические отношения, прерванные в конце 1855. 6) Соглашение 1882, подписано 02.02, о борьбе с работорговлей в Персидском заливе, восстанавливало в основном англо-иранскую конвенцию августа 1851 с правом досмотра британцами иранских торговых судов на предмет перевозок рабов-африканцев и отнятия таковых при обнаружении. 7) Соглашение «О британской помощи для содействия прогрессу и благополучию Персии» 1919, подписано в Тегеране 09.08. Великобритания получила право направлять своих советников в министерства и ведомства Ирана, посылать офицеров, вооружение и снаряжение для реорганизации иранской армии в единообразную воинскую силу, для чего обещала предоставить заем (сумму которого заключенный в тот же день договор определял в 2 млн ф. ст.) под обеспечение таможенными и другими доходами иранской казны, на условиях полной подотчетности финансов страны британскому консультанту. Англичанам также предоставлялась прерогатива строительства в Иране железной дороги и средств связи. Предусматривалось создание смешанной комиссии для пересмотра англо-иранских таможенных тарифов в пользу Лондона. Советское правительство в обращении «К рабочим и крестьянам Персии» заявило о непризнании соглашения. Британцы ежемесячно выделяли субсидию в сумме 230 тыс. ф. ст. кабинету Вусук-ад-Даулы и, не дожидаясь созыва нового меджлиса для утверждения соглашения, начали осуществлять его: в Иран прибыла миссия Эрмитаджа Смита, который занял пост главного контролера государственных финансов; руководство вооруженными силами де-факто перешло к английским инструкторам. Аннулировано в феврале 1921 кабинетом Сайида Зийа-ад-Дина в условиях резких протестов общественности, благоприятной внешнеполитической конъюнктуры и успешных советско-иранских переговоров в Москве.

Автор статьи: Кораев Т.К.

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