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ПАША́
Титул высших гражданских и военных сановников в Османской империи и в государствах, образовавшихся в результате её распада.
Обычно прибавлялся к имени обладателя. Его имели вазиры, бейлербеи и др. сановники. Символом титула был бунчук – пучок конских волос на древке. В зависимости от количества бунчуков сановник именовался одно-, двух- или трёхбунчужным. Титул трёхбунчужного П. присваивался вазиру. После реформ Танзимата П. – поч. титул генералов и министров. В Турции в 1923–34 сохранялся только за генералами, в дальнейшем был упразднён. В Египте упразднён в 1952, в Ираке – в 1958.
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