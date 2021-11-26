ПЛИМУТСКИЕ БРАТЬЯ

ПЛИМУТСКИЕ БРАТЬЯ - хри­сти­ан­ское еван­ге­ли­че­ское дви­же­ние.

Ос­но­ва­но в конце 1820-х годов под названием Ас­самб­лея брать­ев (Assembly of Brethren), кото­рая объ­е­ди­ни­ла лю­дей, стре­мив­ших­ся к про­сто­те цер­ков­ной жиз­ни апо­столь­ских вре­мён, ве­рив­ших в ско­рое Вто­рое при­ше­ст­вие Ии­су­са Хри­ста . Название «пли­мут­ские» да­ёт­ся ус­лов­но по ме­сто­по­ло­же­нию од­ной из пер­вых об­щин в английском городе Пли­мут. Ли­де­ром дви­же­ния стал анг­ли­кан­ский священник Дж.Н. Дар­би (1800-1882 годы; от­сю­да 2-е название дви­же­ния). Пред­ска­зы­вая близ­кий ко­нец «эры церк­вей» и на­ча­ло ты­ся­че­лет­не­го «Из­ра­иль­ско­го цар­ст­ва» Хри­ста на всей зем­ле, он при­зы­вал к максимальной про­сто­те цер­ков­ной жиз­ни, в ча­ст­но­сти бо­го­слу­же­ния, к от­ка­зу от иерар­хии. В 1848 году плимутские братья раз­де­ли­лись на «за­кры­тых» (или «ис­клю­чи­тель­ных» - Exclusive Brethren) во гла­ве с Дар­би, про­воз­гла­сив­ших стро­гие пра­ви­ла всту­п­ле­ния в об­щи­ну, и «от­кры­тых» (Open Brethren), бо­лее ли­бе­раль­ных в от­но­ше­ни­ях с другими хри­стиа­на­ми. В даль­ней­шем «ис­клю­чи­тель­ные» из-за спо­ров о ве­роуче­нии и уст­рой­ст­ве об­щин раз­де­ли­лись на несколько групп. Плимутские братья раз­вер­ну­ли мис­сио­нер­скую дея­тель­ность в Ве­ли­ко­бри­та­нии, кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пе, осо­бен­но во французских кан­то­нах Швей­ца­рии (в 1838-1845 годы), а на­чи­ная с 1860-1870-х годов - в США, Ка­на­де, Рос­сии (к уче­нию Плимутских братьев был бли­зок лорд Ред­сток, в даль­ней­шем ока­зав­ший влия­ние на паш­ков­цев ). В XX веке мис­сио­не­ры плимутские братья ра­бо­та­ли в Центральной Аф­ри­ке, Ин­дии, Латинской Аме­ри­ке. Дан­ные о современной чис­лен­но­сти плимутских братьев раз­нят­ся (от 200 тысяч до 2,4 миллионов человек).

Ха­рак­тер­ны­ми чер­та­ми уче­ния плимутских братьев яв­ля­ют­ся пре­мил­ле­на­ризм (ве­ра во Вто­рое при­ше­ст­вие Ии­су­са Хри­ста до на­ступ­ле­ния Его ты­ся­че­лет­не­го цар­ст­ва и в воз­мож­ность спа­стись до Суд­но­го дня бла­го­да­ря ис­тин­ной ве­ре), дис­пен­са­цио­на­лизм (пред­став­ле­ние об ис­то­рическом про­цес­се как по­сле­до­вательном рас­пре­де­ле­нии Бо­же­ст­вен­но­го от­кро­ве­ния по пе­рио­дам) и биб­лей­ский фун­да­мен­та­лизм (за­прет кри­тического ана­ли­за биб­лей­ских тек­стов). Плимутские братья при­дер­жи­ва­ют­ся основных хри­сти­ан­ских дог­ма­тов ( о Трои­це , о двух при­ро­дах во Хри­сте) и каль­ви­ни­ст­ско­го ве­ро­уче­ния , ак­цен­ти­руя вни­ма­ние на не­воз­мож­но­сти от­па­де­ния от од­на­ж­ды об­ре­тён­ной ис­тин­ной ве­ры. Не при­зна­ют уче­ния о цер­ков­ных та­ин­ст­вах. Кре­ще­ние со­вер­ша­ют ли­бо в мла­ден­че­ст­ве («за­кры­тые»), ли­бо в соз­на­тель­ном воз­рас­те («от­кры­тые»). На вос­крес­ных мо­литвенных со­б­ра­ни­ях, сход­ных с бап­ти­ст­ски­ми, со­вер­ша­ет­ся чте­ние и тол­ко­ва­ние отдельных мест из Свя­щен­но­го Пи­са­ния, а так­же хле­бо­пре­лом­ле­ние как «акт вни­ма­ния» к дей­ст­ви­ям Ии­су­са Хри­ста. Плимутские братья боль­шей ча­стью не име­ют свя­щен­ни­ков, не стро­ят куль­то­вых со­ору­же­ний, со­би­ра­ют­ся в ча­ст­ных до­мах. Един­ст­вен­ное училище плимутских братьев - биб­лей­ский кол­ледж Эм­ма­ус в городе Дубь­юк, штат Ай­о­ва, США. Ак­тив­но за­ни­ма­ют­ся бла­го­тво­ри­тель­но­стью и со­ци­аль­ной ра­бо­той.

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