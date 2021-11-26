МИЛЛЕР УИЛЬЯМ

МИЛЛЕР УИЛЬЯМ - американский про­тес­тант­ский ре­лигиозный дея­тель, ос­но­ва­тель ад­вен­тиз­ма.

Из се­мьи не­бо­га­то­го от­став­но­го во­ен­но­го. Не по­лу­чил сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния, но с дет­ст­ва усерд­но за­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем. С 1803 года пре­ус­пе­ваю­щий фер­мер, уча­ст­ник анг­ло-аме­ри­кан­ской вой­ны 1812-1814 годов . Был сто­рон­ни­ком де­из­ма, ак­тив­ным ма­со­ном (смотрите Ма­сон­ст­во ), около 1816 года пе­ре­жил ду­хов­ный кри­зис и примк­нул к бап­ти­стам (смотрите Бап­тизм), с 1833 года бап­ти­ст­ский пас­тор. За­няв­шись изу­че­ни­ем Биб­лии, Миллер при­шёл к вы­во­ду о ско­ром Вто­ром при­ше­ст­вии Хри­ста. Ос­но­ва­ни­ем для это­го по­слу­жи­ли сло­ва про­ро­ка Да­нии­ла об «очи­ще­нии свя­ти­ли­ща» за 2300 дней (Дан. 8:14) и вос­хо­дя­щее к Кни­ге про­ро­ка Ие­зе­кии­ля пред­став­ле­ние о воз­мож­но­сти за­чте­ния дня за год (Иез. 4:6). Миллер по­ла­гал, что это «очи­ще­ние» на­ча­лось в 457 году до н. э. [указ персидского ца­ря Ар­так­сер­кса I (смотрите Ар­так­серкс) о вос­ста­нов­ле­нии Ие­ру­са­ли­ма] и за­вер­шит­ся в пе­ри­од ме­ж­ду 21.03.1843 и 21.03.1844 годов, ко­гда и со­сто­ит­ся но­вое при­ше­ст­вие Хри­ста.

В 1830-е годы Миллер на­чал ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­вать свои взгля­ды в пе­ча­ти и в про­по­ве­дях на мо­лит­вен­ных со­б­ра­ни­ях. Чис­ло его по­сле­до­ва­те­лей, в основном в северо-восточных шта­тах США, дос­ти­га­ло 20-30 тысяч человек. Их име­но­ва­ли «мил­ле­ри­та­ми», но ча­ще - «ад­вен­ти­ста­ми» (от латинского adven­tus - при­ше­ст­вие). В 1833 году Миллер опуб­ли­ко­вал книгу «Сви­де­тель­ст­ва Свя­щен­но­го Пи­са­ния и ис­то­рии о Вто­ром при­ше­ст­вии Хри­ста око­ло 1843 года». По­сле то­го как ожи­дав­шее­ся при­ше­ст­вие не со­стоя­лось, сре­ди ад­вен­ти­стов на­сту­пи­ло «ве­ли­кое ра­з­оча­ро­ва­ние». Миллер при­знал ошиб­ку в рас­чё­тах, но про­дол­жал счи­тать но­вый при­ход Хри­ста де­лом бли­жай­ше­го бу­ду­ще­го. Идеи Миллера лег­ли в ос­но­ву ве­ро­уче­ния различных ад­вен­ти­ст­ских те­че­ний, в не­ко­то­рой сте­пе­ни так­же - Сви­де­те­лей Ие­го­вы. Сам Миллер вслед­ст­вие убе­ж­де­ния в ско­ром кон­це све­та не стре­мил­ся соз­дать но­вую Цер­ковь и не при­ни­мал уча­стия в про­цес­се ор­га­ни­зации обо­соб­ле­ния ад­вен­тиз­ма от других про­тес­тант­ских те­че­ний.