МИЛЛЕР УИЛЬЯМ
МИЛЛЕР УИЛЬЯМ - американский протестантский религиозный деятель, основатель адвентизма.
Из семьи небогатого отставного военного. Не получил систематического образования, но с детства усердно занимался самообразованием. С 1803 года преуспевающий фермер, участник англо-американской войны 1812-1814 годов. Был сторонником деизма, активным масоном (смотрите Масонство), около 1816 года пережил духовный кризис и примкнул к баптистам (смотрите Баптизм), с 1833 года баптистский пастор. Занявшись изучением Библии, Миллер пришёл к выводу о скором Втором пришествии Христа. Основанием для этого послужили слова пророка Даниила об «очищении святилища» за 2300 дней (Дан. 8:14) и восходящее к Книге пророка Иезекииля представление о возможности зачтения дня за год (Иез. 4:6). Миллер полагал, что это «очищение» началось в 457 году до н. э. [указ персидского царя Артаксеркса I (смотрите Артаксеркс) о восстановлении Иерусалима] и завершится в период между 21.03.1843 и 21.03.1844 годов, когда и состоится новое пришествие Христа.
В 1830-е годы Миллер начал активно пропагандировать свои взгляды в печати и в проповедях на молитвенных собраниях. Число его последователей, в основном в северо-восточных штатах США, достигало 20-30 тысяч человек. Их именовали «миллеритами», но чаще - «адвентистами» (от латинского adventus - пришествие). В 1833 году Миллер опубликовал книгу «Свидетельства Священного Писания и истории о Втором пришествии Христа около 1843 года». После того как ожидавшееся пришествие не состоялось, среди адвентистов наступило «великое разочарование». Миллер признал ошибку в расчётах, но продолжал считать новый приход Христа делом ближайшего будущего. Идеи Миллера легли в основу вероучения различных адвентистских течений, в некоторой степени также - Свидетелей Иеговы. Сам Миллер вследствие убеждения в скором конце света не стремился создать новую Церковь и не принимал участия в процессе организации обособления адвентизма от других протестантских течений.