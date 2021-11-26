«КАТОЛИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ»
Общее название массовых католич. организаций мирян, имеющих целью апостольское служение (христианская проповедь в широком смысле слова как разъяснение евангельского учения и применение его в жизни) под непосредственным руководством церковной иерархии. В более широком смысле – обозначение активного участия мирян в апостольском служении Церкви.
Идея апостольства мирян зародилась в кон. 18 – 1-й пол. 19 вв. в связи с необходимостью защиты Римско-католич. церкви и её структур в условиях прогрессирующей секуляризации общества и утверждения принципов светского государства. Первые католич. организации этого направления возникли во Франции (Католич. лига защиты Церкви), Германии (Католич. союз), Бельгии (Католич. союз) и Испании (Ассоциация католиков). В 1863 в Мехелене (Бельгия) проведён 1-й Междунар. конгресс католич. орг-ций, которые приобрели к тому времени массовый характер. Они получили поддержку рим. пап Пия IX и Льва XIII, но сам термин «К. д.» был впервые употреблён папой Пием X, подчеркнувшим важность этого движения и наметившим в энциклике «Il fermo proposito» (1905) его богословскую и организац. основу.
Концепция развития орг-ций «К. д.» в осн. была сформулирована папой Пием XI. В послании нем. кардиналу Бертраму (1928) и в специально посвящённой «К. д.» энциклике (1931) он определил в качестве целей этого движения участие мирян в апостольстве церковной иерархии и обновление католич. жизни в семье и обществе посредством христианизации всех сфер жизни. В наиболее полном виде эта концепция была реализована в Италии, где в 1922 после реорганизации системы католич. орг-ций была создана единая сеть «К. д.» с общим центр. руководством. По образцу Италии в 1920–30-х гг. были созданы орг-ции «К. д.» в Латвии, Литве, Польше, Испании, некоторых странах Лат. Америки. Осн. организац. принципом этих структур стало деление их членов по половозрастному признаку на 4 «ветви»: мужчины, женщины, юноши и девушки. В некоторых орг-циях объединение происходило по социально-профессиональному признаку. Во многих странах орг-ции «К. д.» были созданы на базе существовавших ранее католич. орг-ций. В Италии, Испании и странах Лат. Америки они были строго централизованы, в то время как для Франции, Бельгии, Великобритании и США был более характерен федеративный принцип устройства. Изначально церковные власти выступали против участия орг-ций «К. д.» в политич. деятельности, однако в ряде случаев (в Испании в нач. 1930-х гг., в Италии после 2-й мировой войны) «К. д.» оказало активную поддержку католич. политич. партиям, что отрицательно сказалось на развитии самих орг-ций «К. д.».
После 2-й мировой войны в орг-циях «К. д.» преобладающим стало объединение по социально-профессиональному принципу: появились католич. объединения врачей, юристов, архитекторов и т. д. В это же время создавались структуры для междунар. координации орг-ций «К. д.». Вместе с тем организационным формам «К. д.» после 2-й мировой войны придавалось всё меньшее значение. В ходе Ватиканского II собора 1962–1965 в качестве преобладающей концепции было закреплено понимание «К. д.» как более свободного и светского по своему характеру движения, что способствовало его большей интеграции в общество. Осн. принципом деления орг-ций «К. д.» стал возрастной. В последней трети 20 в. в связи с кризисом старых обществ. и политич. орг-ций, появлением многочисл. католич. движений и объединений верующих мирян нового типа численность орг-ций «К. д.» упала. На нач. 21 в. действует Междунар. форум «К. д.», объединяющий 24 нац. ассоциации.
Автор статьи: Е. С. Токарева.