«КАТОЛИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ»

Об­щее на­зва­ние мас­со­вых ка­то­лич. ор­га­ни­за­ций ми­рян , имею­щих це­лью апо­столь­ское слу­же­ние (хри­сти­ан­ская про­по­ведь в ши­ро­ком смыс­ле сло­ва как разъ­яс­не­ние еван­гель­ско­го уче­ния и при­ме­не­ние его в жиз­ни) под не­по­сред­ст­вен­ным ру­ко­во­дством цер­ков­ной ие­рар­хии. В бо­лее ши­ро­ком смыс­ле – обо­зна­че­ние ак­тив­но­го уча­стия ми­рян в апо­столь­ском слу­же­нии Церк­ви.

Идея апо­столь­ст­ва ми­рян за­ро­ди­лась в кон. 18 – 1-й пол. 19 вв. в свя­зи с не­об­хо­ди­мо­стью за­щи­ты Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви и её струк­тур в ус­ло­ви­ях про­грес­си­рую­щей се­ку­ля­ри­за­ции об­ще­ст­ва и ут­вер­жде­ния прин­ци­пов свет­ско­го го­су­дар­ст­ва. Пер­вые ка­то­лич. ор­га­ни­за­ции это­го на­прав­ле­ния воз­ник­ли во Фран­ции (Ка­то­лич. ли­га за­щи­ты Церк­ви), Гер­ма­нии (Ка­то­лич. со­юз), Бель­гии (Ка­то­лич. со­юз) и Ис­па­нии (Ас­со­циа­ция ка­то­ли­ков). В 1863 в Ме­хе­ле­не (Бель­гия) про­ве­дён 1-й Ме­ж­ду­нар. кон­гресс ка­то­лич. орг-ций, ко­то­рые при­об­ре­ли к то­му вре­ме­ни мас­со­вый ха­рак­тер. Они по­лу­чи­ли под­держ­ку рим. пап Пия IX и Льва XIII, но сам тер­мин «К. д.» был впер­вые упот­реб­лён па­пой Пи­ем X, под­черк­нув­шим важ­ность это­го дви­же­ния и на­ме­тив­шим в эн­цик­ли­ке «Il fermo proposito» (1905) его бо­го­слов­скую и ор­га­ни­зац. ос­но­ву.

Кон­цеп­ция раз­ви­тия орг-ций «К. д.» в осн. бы­ла сфор­му­ли­ро­ва­на па­пой Пи­ем XI. В по­сла­нии нем. кар­ди­на­лу Бер­тра­му (1928) и в спе­ци­аль­но по­свя­щён­ной «К. д.» эн­цик­ли­ке (1931) он оп­ре­де­лил в ка­че­ст­ве це­лей это­го дви­же­ния уча­стие ми­рян в апо­столь­ст­ве цер­ков­ной ие­рар­хии и об­нов­ле­ние ка­то­лич. жиз­ни в се­мье и об­ще­ст­ве по­сред­ст­вом хри­стиа­ни­за­ции всех сфер жиз­ни. В наи­бо­лее пол­ном ви­де эта кон­цеп­ция бы­ла реа­ли­зо­ва­на в Ита­лии, где в 1922 по­сле ре­ор­га­ни­за­ции сис­те­мы ка­то­лич. орг-ций бы­ла соз­да­на еди­ная сеть «К. д.» с об­щим центр. ру­ко­во­дст­вом. По об­раз­цу Ита­лии в 1920–30-х гг. бы­ли соз­да­ны орг-ции «К. д.» в Лат­вии, Лит­ве, Поль­ше, Ис­па­нии, не­ко­то­рых стра­нах Лат. Аме­ри­ки. Осн. ор­га­ни­зац. прин­ци­пом этих струк­тур ста­ло де­ле­ние их чле­нов по по­ло­воз­ра­ст­но­му при­зна­ку на 4 «вет­ви»: муж­чи­ны, жен­щи­ны, юно­ши и де­вуш­ки. В не­ко­то­рых орг-ци­ях объ­е­ди­не­ние про­ис­хо­ди­ло по со­ци­аль­но-про­фес­сио­наль­но­му при­зна­ку. Во мно­гих стра­нах орг-ции «К. д.» бы­ли соз­да­ны на ба­зе су­ще­ст­во­вав­ших ра­нее ка­толич. орг-ций. В Ита­лии, Ис­па­нии и стра­нах Лат. Аме­ри­ки они бы­ли стро­го цен­тра­ли­зо­ва­ны, в то вре­мя как для Фран­ции, Бель­гии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и США был бо­лее ха­рак­те­рен фе­де­ра­тив­ный прин­цип уст­рой­ст­ва. Из­на­чаль­но цер­ков­ные вла­сти вы­сту­па­ли про­тив уча­стия орг-ций «К. д.» в по­ли­тич. дея­тель­но­сти, од­на­ко в ря­де слу­ча­ев (в Ис­па­нии в нач. 1930-х гг., в Ита­лии по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны) «К. д.» ока­за­ло ак­тив­ную под­держ­ку ка­то­лич. по­ли­тич. пар­ти­ям, что от­ри­ца­тель­но ска­за­лось на раз­ви­тии са­мих орг-ций «К. д.».

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны в орг-ци­ях «К. д.» пре­об­ла­даю­щим ста­ло объ­е­ди­не­ние по со­ци­аль­но-про­фес­сио­наль­но­му прин­ци­пу: поя­ви­лись ка­то­лич. объ­е­ди­не­ния вра­чей, юри­стов, ар­хи­тек­то­ров и т. д. В это же вре­мя соз­да­ва­лись струк­ту­ры для ме­ж­ду­нар. ко­ор­ди­на­ции орг-ций «К. д.». Вме­сте с тем ор­га­ни­за­ци­он­ным фор­мам «К. д.» по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны при­да­ва­лось всё мень­шее зна­че­ние. В хо­де Ва­ти­кан­ско­го II со­бо­ра 1962–1965 в ка­че­ст­ве пре­об­ла­даю­щей кон­цеп­ции бы­ло за­кре­п­ле­но по­ни­ма­ние «К. д.» как бо­лее сво­бод­но­го и свет­ско­го по сво­ему ха­рак­те­ру дви­же­ния, что спо­соб­ст­во­ва­ло его боль­шей ин­те­гра­ции в об­ще­ст­во. Осн. прин­ци­пом де­ле­ния орг-ций «К. д.» стал воз­рас­тной. В по­след­ней тре­ти 20 в. в свя­зи с кри­зи­сом ста­рых об­ществ. и по­ли­тич. орг-ций, по­яв­ле­ни­ем мно­го­числ. ка­то­лич. дви­же­ний и объ­е­ди­не­ний ве­рую­щих ми­рян но­во­го ти­па чис­лен­ность орг-ций «К. д.» упа­ла. На нач. 21 в. дей­ст­ву­ет Ме­ж­ду­нар. фо­рум «К. д.», объ­еди­няю­щий 24 нац. ас­со­циа­ции.

Автор статьи: Е. С. То­ка­ре­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)