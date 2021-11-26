УИЛСОН ЭДВАРД

Ранние годы и первые успехи

Эдвард Адриан Уилсон родился 23 июля 1872 г. в Монпелье-Террас. Детские годы провел с семьей на ферме, где и начал увлекаться естественными науками и рисованием.

Обучался в подготовительной школе Клифтона. Экстерном учился в Челтенхэмском мужском колледже. С 1891 г. – в Кембриджском университете, изучал естественные науки. В 1894 г. получил степень бакалавра медицины, в 1898 г. – доктора медицины в медицинской школе Госпиталя Сент-Джордж в Лондоне.

В 1900 г. У. было предоставлено право заниматься медицинской практикой. Поступил на работу как младший ординатор в Челтнхэмский госпиталь. Однако У. не оставил своей мечты. В 1900 г. его избрали действительным членом Британского орнитологического общества.

К новым берегам. 1901 – 1904 гг.

В 1901 г. У. вошел в число участников Британской антарктической экспедиции как помощник врача, зоолог и художник. 31 июля 1901 г. корабль «Дискавери» вышел из гавани Лондона и направился в Антарктиду. С остановками в Кейптауне и Новой Зеландии экипаж добрался до Ледяного барьера Росса.

2 ноября 1902 г. У., Р. Скотт и Э. Шеклтон покинули стоянку и направились на юг. 31 декабря они достигли 82°17' ю.ш. Однако дальнейший путь оказался невозможным ввиду нехватки продовольствия, и группа была вынуждена вернуться. По возвращении к стоянке в феврале 1903 г. Э. Шеклтона в тяжелом состоянии отправили домой, остальные члены группы остались для дальнейших исследований. У. занимался изучением императорских пингвинов. В сентябре – декабре 1903 г. он совершил путешествие на мыс Крозье. В марте 1904 г. «Дискавери» отправился домой, 15 сентября прибыв в Лондон.

И вновь на юг

Новая экспедиция в Антарктику была предпринята в 1910 г. На этот раз У. возглавлял научный отряд, отвечал за подбор персонала. 15 августа экспедиция покинула Кардифф и ушла на юг.

В июле – августе 1911 г. У., Э. Черри-Гаррард и Г. Робертсон Бауэрс побывали на мысе Крозье, чтобы изучить яйца пингвинов. 1 августа группа возвратилась на базу.

1 ноября 1911 г. отряд отправился на Южный полюс. 17 января 1912 г. группа достигла цели, однако на 34 дня позднее Р. Амундсена. По пути на базу У. удалось собрать 14 кг горных пород на моренах ледника Бирдмора. Группа попала в буран. Не хватало еды и топлива для обогрева. Последнюю запись в дневнике Р. Скотт сделал 29 марта 1912 г.

Отряд Р. Скотта нашли только 12 ноября 1912 г. Все члены экспедиции погибли. Последним скончался Р. Скотт. Именно 29 марта 1912 г. считается датой смерти членов экспедиции.

Семья

Супруга – Ориана Соупер.