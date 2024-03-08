ТОКВИЛЬ, АЛЕКСИС АНРИ ШАРЛЬ КЛЕРЕЛЬ

Токвиль ( фр. Tocqueville) , Алексис Анри Шарль Клерель , граф (29.07.1805, Париж — 16.04.1859, Канны) — французский государственный деятель, историк и политический мыслитель, один из родоначальников социологии во Франции.

Происходил из семьи нормандской знати. В 1823 окончил Королевский коллеж Меца с дипломом бакалавра, в 1826 получил степень лиценциата права. В 1827 назначен аудитором суда г. Версаль. Негативно отнесся к Июльской революции 1830 во Франции . В 1831 вместе со своим коллегой Г. де Бомоном направлен в Соединенные Штаты Америки для изучения пенитенциарной системы. В ходе поездки Т. собрал большое количество материалов в области права, демографии и языкознания, результатом стало фундаментальное сочинение «О демократии в Америке» (1-й том издан в 1835, 2-й — в 1840), получившее широкое общественное признание. В 1837 награжден орденом Почетного легиона, избран в Академию моральных и политических наук, в 1838 стал членом Французской Академии. В 1839 впервые избран в Палату депутатов, куда регулярно переизбирался. В политике Т. придерживался либерально-консервативных взглядов и активно поддерживал французскую колониальную экспансию в Сев. Африке. В 1842 избран генеральным советником департамента Ла-Манш, в 1849–1851 президент генерального совета Ла-Манша. С середины 1840-х примкнул к группе умеренных реформистов. После Революции 1848 во Франции и падения Июльской монархии избран в Учредительное собрание, входил в комиссию по подготовке конституции Второй республики во Франции , был видным представителем консервативной «Партии порядка». Предложил социальную и экономическую программу, но выступал против социалистических идей. Поддержал подавление восстания рабочих в июне 1848. Во время работы комиссии выступал за сохранение двухпалатного парламента, избрание президента на всеобщих выборах и децентрализацию власти. В 1849 избран в Законодательное собрание, во втором правительстве О. Барро занимал с июня по октябрь 1849 пост министра иностранных дел. На выборах президента республики поддержал кандидатуру генерала Л. Э. Кавеньяка . Т. отрицательно воспринял государственный переворот 2 декабря 1851, организованный Луи-Наполеоном Бонапартом (см. Наполеон III ). В мэрии 10-го округа Парижа выступил вместе с другими депутатами за отстранение президента от власти, за что был заключен в Венсеннский замок, но вскоре освобожден. Ушел из политики, последние годы жизни посвятил историческим исследованиям, итогом которых стал труд «Старый порядок и Революция». В нем Т. предпринял попытку анализа истоков Французской революции XVIII в ., усматривая в ней не разрыв, а преемственность с обществом и институтами Старого порядка . Первая часть книги издана в 1856, вторую Т. не успел закончить. В апреле 1859 скончался от туберкулеза.

Соч. : Воспоминания Алексиса Токвиля. М., 1893; Демократия в Америке. М., 1992; Старый порядок и революция. М., 1997; Oeuvres complètes. 18 vols. Paris, 1951–2021.

Лит. : Исаев С. А. Алексис Токвиль и Америка его времени. СПб., 1993; Mélonio F. Tocqueville et les Français. Paris, 1993; Фюре Ф. Постижение Французской революции. СПб., 1998; Benoît J.-L. Comprendre Tocqueville. Paris, 2004; Jardin A . Alexis de Tocqueville: 1805–1859. Paris, 2005; Мирзеханов В. С. Идеология колонизации: метаморфозы колониального вопроса в политической философии Алексиса де Токвиля // ЭНОЖ «История». 2022. Вып. 4 (114). А. А. Митрофанов .