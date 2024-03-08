СОРЕЛЬ АЛЬБЕР

Сорéль ( фр. Sorel) , Альбер (13.08.1842, Онфлёр, Кальвадос — 29.06.1906, Париж) — французский дипломат, один из родоначальников истории дипломатии. Из семьи богатого промышленника. Проходил обучение в коллеже в Онфлёре, затем в коллеже Ролен и лицее Кондорсе в Париже. Обучаясь в Школе права Парижского университета, слушал лекции в Коллеж де Франс и Школе хартий. При поддержке Ф. Гизо с 1866 на дипломатической службе. Профессор истории дипломатии в Свободной школе политических наук в Париже (1872). Секретарь председателя Сената (1876–1902), участвовал в качестве секретаря Верховного суда в процессах Ж. Буланже (1889) и П. Деруледа (1899). Сотрудничал со многими ведущими периодическими изданиями, в числе которых «Revue des Deux Mondes» и «Revue politique». Поэт, писатель, композитор, С. прославился как автор исторических работ, написанных, в частности, на документах из архивов Министерства иностранных дел Франции. Основную известность С. принесли книги «Дипломатическая история франко-немецкой вой­ны» и «Европа и Французская революция» — капитальный труд, в котором были проанализированы множество факторов, влиявших на международные отношения в 1792–1815. Эта работа была удостоена премии французской Академии (1888). Настаивая на преемственности внешней политики Франции при Старом порядке, в годы Французской революции XVIII в . и Первой империи, С. показывал, что вой­ны, который вела Франция со всей Европой, были следствием не революционной идеологии, а продолжением ее традиционного стремления выйти к естественным границам и обеспечить их защиту. Последователь И. Тэна, С. также стремился проследить связи между Францией Старого порядка и современностью. Католик, консерватор, патриот, С. неизменно подчеркивал национальное величие Франции, единство нации и ее лидеров. Он утверждал, что вне зависимости от смены политических режимов Европа сражалась именно с Францией, чтобы взять реванш за победы французского оружия в XVII–XVIII вв. Немало внимания С. уделял и взаимосвязям между внутренней и внешней политикой: по его мнению, Наполеон I был обречен воевать с Европой для сохранения своей власти, защищаться, нападая. Наполеоновские вой­ны С. рассматривал как безуспешные, в конечном счете, попытки отодвинуть врага как можно дальше от французских границ. Офицер Ордена Почетного легиона (1885). Член Академии моральных и политических наук (1889) и Французской академии (1894), Прусской академии наук (1900), член-корреспондент Российской академии наук (1902).

Соч .: Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande. 2 vols. Paris, 1875; La question d’Orient au XVIIIe siècle: les origines de la Triple Alliance. Paris, 1878; Essais d’histoire et de critique. Paris, 1883; L’Europe et la Révolution française. Paris, 1887–1904 (рус. пер.: Европа и Французская революция. В 8 т. СПб., 1892–1908); Bonaparte et Hoche en 1797. Paris, 1896; Montesquieu. Paris, 1887 (рус. пер.: Монтескье. СПб., 1898); Madame de Staël. Paris, 1890 (рус. пер.: Госпожа де-Сталь. СПб., 1892); Еtudes de littérature et d’histoire. Paris, 1901; Историко-культурное значение французского гражданского кодекса. СПб., 1905; Pages normandes. Paris, 1907; Lettres de Gobineau à Albert Sorel // Revue d'Histoire diplomatique. 1977. Juillet-décembre.

Лит. : Лаппо-Данилевский А. С. Альбер Сорель (1842–1906): Речь А. С. Лаппо-Данилевского, читанная в заседании Историко-филологического отделения Академии наук 20 сентября 1906 г. СПб., 1906; Вандаль А. Альбер Сорель // Русская мысль. 1906. Кн. XI. С. 107–112; Кареев Н. И. Альбер Сорель, как историк Французской революции. СПб., 1907; Albert-Sorel J. La Vocation Historique d’Albert Sorel // Hommes et Mondes. Paris, 1950. Vol. 13. N. 53. P. 475–490. Д. Ю. Бовыкин.