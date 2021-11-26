ШЛИМАН Генрих Эрнст

Известный петербургский предприниматель немецкого происхождения, знаменитый археолог-любитель.

Родился 6 января 1822 года в городке Нойбуков, земля Мекленбург, сын лютеранского пастора.

Не закончив, из-за нужды и слабого здоровья, образования, перебивался случайными заработками. Большие лингвистические способности позволили Шлиману самостоятельно изучить восемь языков, и в 1846 году получить работу представителя голландской фирме Б.Х. Шредер в Петербурге.

В столице империи Андрей Аристович, как его звали русские, приняв в 1847 году российское подданство, открыл свою фирму по торговле индиго, стал купцом второй, а в 1854 году первой гильдии, потомственным почетным гражданином.

Воля, энергия, деловой расчет в сочетании с умением рискнуть помогли ему быстро составить состояние в более чем два с половиной миллиона рублей. Быстрому обогащению помогли операции с контрабандной поставкой взрывчатых веществ во время Крымской войны. За десять лет торговый оборот его международной фирмы вырос до 16 миллионов рублей в год, а чистая прибыль достигла 200 тысяч. По делам фирмы Шлиман посещал Европу и Америку, где в Калифорнии открыл банк по скупке золота и даже получил американское гражданство.

В 1852 году обвенчался с дочерью почетного гражданина Петра Александровича Лыжина Екатериной «девицей 26 лет, православного вероисповедания». В семье родилось трое детей: сын Сергей и дочери Наталья и Надежда.

Семья проживала по различным адресам, дольше всего на 1-ой линии д.28. На фасаде дома мемориальная доска портретом Шлимана и текстом: «В этом доме в 1850-1860 годах жил почетный гражданин Санкт-Петербурга, основатель микенской археологии Генрих Шлиман (1822-1890 гг.)».

Шлиман любил «мой волшебный Петербург», в котором прожил 20 лет. Семья имела большой круг знакомых не только коммерсантов, но и деятелей искусства и науки. Но Шлиман, стремясь полностью изменить свою жизнь, в 1856 начинает изучать древнегреческий язык (к концу жизни владел 15 языками и свои дневники обычно вел на языке страны пребывания).

После чтения «Илиады» им владела почти религиозная вера в реальное существование его героев, жена даже в письмах просила «не привози с собой Гомера».

Длительные заграничные поездки, различие во взглядах на воспитание детей, стремление Шлимана заниматься научной деятельностью провели к охлаждению в отношениях. Во время деловой поездки в Америку он получил гражданство и оформил в Калифорнии развод, не признанный в России.

В 1868 году Шлиман навсегда покинул Россию, чтобы осуществить мечту своей жизни - найти гомеровскую Трою. Несмотря на скептицизм профессиональных историков, с которыми он встречался, посещая лекции в Сорбоне, Шлиман начал раскопки в Гессарлыке (Турция). После двух лет раскопок «археолог-дилетант» обнаружил «древнюю Трою», а затем «сокровища Агамемнона»: золотые браслеты, кольца, диадемы, ожерелья. Свои открытия он описал в изданном в 1874 году отчете «Троянские древности». Шлиман продолжал исследования в Микенах, Орхомене, Тиринфе, на островах Итаке и Крите до 1866 года. Хотя современная наука относит «Золото Шлимана» к более раннему историческому периоду, его исследователь считается первооткрывателем эгейской культуры.

Став всемирно известным ученым, Шлиман предлагал свою коллекцию, тайно вывезенную в Европу, Императорскому Эрмитажу. Но бывший российский подданный, вступив в 1869 году в брак с гречанкой Софьей Энгастроменос, по законам империи стал уголовным преступником, двоеженцем. Большинство находок Шлимана поступило в Берлинский музей.

Знаменитый археолог умер 26 декабря 1890 года в больнице Неаполя. Основной архив его храниться в Афинах.