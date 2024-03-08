РОДЖЕРС, ДЖЕЙМС ЭДВИН ТОРОЛД

Рóджерс ( англ. Rogers) , Джеймс Эдвин Торолд (23.03.1823, Вест-Меон, Гэмпшир — 12.10.1890, Оксфорд) — британский историк, экономист. Позитивист, стоял у истоков историко-экономического направления британской историографии.

Р. обучался в Саутгемптоне и Королевском колледже Лондона, затем в Магдален-Холле, Оксфорд. Будучи ревностным приверженцем Высокой Церкви в Церкви Англии, Р. был рукоположен вскоре после защиты магистерской диссертации и стал викарием собора Св. Павла в Оксфорде, затем также помощником викария в Хедингтоне. Активно вел приходскую работу, однако после 1860 разочаровался в Оксфордском движении и принял решение оставить клерикальную деятельность. Свои академические исследования начал в области классической филологии и античной философии, подготовив ряд публикаций в этих областях. Практически сразу стал уделять внимание и политической экономии, в 1859 был избран профессором статистики и экономических наук в Королевском колледже Лондона, занимал этот пост до конца жизни. Также в разные годы избирался на должность профессора политической экономии в Оксфорде. Сторонник фритредерства, Р. выступал против протекционизма, имперской экспансии. Был близко лично знаком с Р. Кобденом, воспринял многие его взгляды, после смерти последнего являлся активным участником Кобден-клуба. Впрочем, впоследствии пересмотрел некоторые свои воззрения о пределах государственного вмешательства в экономику, поддерживал развитие фабричного законодательства, признавал роль рабочих союзов в борьбе за повышение заработной платы, позитивно относился к кооперативным потребительным союзам. Уже в 1870-е начал политическую деятельность, в 1880-е избран в Палату общин Парламента (1880–1886). Сторонник парламентской и иных реформ. Дважды женат, от 2-го брака родились пятеро сыновей и дочь. Автор значимых работ по экономической, в первую очередь аграрной, истории Великобритании. Среди важнейших трудов — «История сельского хозяйства и цен в Англии...». Эта публикация включила в себя как значительный пласт исторических документов, так и сделанные на их основе самим Р. выводы, часть из которых впоследствии была подвергнута критике. Занимался различными проблемами социально-экономического развития страны в Средневековье (эволюция манора, изменение экономического положения крестьянства, переход к денежной ренте вместо отработочной в XIV в.), стремился определить влияние экономических сил на политические движения и т. д.

Соч. : A History of Agriculture and Pri­ces in England: from the Year after the Oxford Parliament (1259) to the Commencement of the Continental War (1793). Vol. 1–7, Oxford, 1866–1902.

Лит. : Гутнова Е. В. Т. Роджерс и возникновение историко-экономического направления в английской медиевистике второй половины XIX в. (60-е — 90 е гг.) // Средние века. Вып. XVII. М., 1960. А. Б. Ларин.