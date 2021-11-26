РЭЙ ДЖОН

Ранние годы и начало карьеры

Джон родился 30 сентября 1813 г. в Рэй родился в Клистрайне (Оркнейские о-ва). Изучал медицину в Эдинбургском университете.

Трудовую деятельность Р. начал в Компании Гудзонова залива, работал врачом в Муз-Фактори в Онтарио (Канада). Лечил как европейское население, так и аборигенов. Изучал природу северных широт, обычаи аборигенов.

Исследователь северных земель

В 1845 – 1846 гг. Р. совершил переход в 1200 миль на снегоступах. В 1846 г. продолжил исследования северной местности.

В 1848 г. стал участником экспедиции Дж. Ричардсона, который искал Северо-Западный морской путь. В 1849 г. он побывал на р. Маккензи неподалеку от Форт-Симпсона.

Участник спасательной экспедиции, разыскивавшей пропавшую группу Дж. Франклина. За это время Р. удалось изучить о-в короля Уильяма, побывать на пол-ове Бутия, где он добыл сведения о пропавшей экспедиции. Именно Р. от эскимоса в апреле 1854 г. узнал о группе в 35 – 40 человек, погибших от голода, выяснил о случаях каннибализма в погибшем отряде. Р. приобрел у эскимосов серебряные ложки и вилки членов пропавшей экспедиции. По итогам своего похода Р. передал в Британское Адмиралтейство отчет о судьбе пропавшей экспедиции. За сведения о пропавшей экспедиции, которые встретили неоднозначную реакцию в английском обществе, в частности, протест супруги Дж. Франклина, Р. получил награду 10 тыс. фунтов. Однако фактически он оказался изолирован от английского общества, не желавшего смириться со случаями каннибализма экспедиции Дж. Франклина, которые удалось доказать не только Р., но и другим исследователям.

В ходе изучения севера Канады Р. удалось первому обнаружить недостающее звено Северо-Западного морского пути, однако его заслуги на этом поприще оценены не были.

Дальнейшая судьба

В 1860 г. Р. устроился на работу по сооружению телеграфной линии в северных широтах; побывал в Гренландии и Исландии. В 1864 г. среди прочих тянул телеграф на западе Канады.

В 1884 г. Р. продолжал трудиться на Компанию Гудзонова залива. Занимался исследованием территории Красной реки, чтобы выяснить возможность сооружения телеграфа из США в Россию.

Научная деятельность

Р. активно занимался наукой. Получил степень доктора медицины, доктора права. Получал стипендию Лондонского королевского общества. Членствовал в Королевском географическом обществе.

Умер Р. 22 июля 1893 г. в Лондоне. Тело Р. перевезли на Оркнейские о-ва, где и похоронили в соборе Св. Магнуса.