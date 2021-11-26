ПИТТ РИВЕРС ОГАСТЕС ГЕНРИ

ПИТТ РИВЕРС ОГАСТЕС ГЕНРИ - английский ар­хео­лог, эт­но­лог, кол­лек­цио­нер, во­енный дея­тель (лей­те­нант-ге­не­рал; 1882 год).

Фа­ми­лию Питт Риверс при­нял, по­лу­чив в 1880 году на­след­ст­во в со­от­вет­ст­вии с рас­по­ря­же­ни­ем сво­его даль­не­го род­ствен­ни­ка Ген­ри второго ба­ро­на Ри­вер­са. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние и окон­чил Ко­ро­лев­ский во­енный кол­ледж (ака­де­мию) в Сандхер­сте.

В 1845-1882 годах - на военной служ­бе. Во вре­мя служ­бы и по­ез­док по Ев­ро­пе со­брал бо­га­тую кол­лек­цию ору­жия (на­чав с ог­не­стрель­но­го , что по дол­гу служ­бы свя­за­но с ис­пы­та­ния­ми на­рез­но­го ору­жия и под­го­тов­кой первого британсокго на­став­ле­ния по стрель­бе - In­struction of Musketry), а так­же древ­них ве­щей и эт­но­гра­фических пред­ме­тов, ко­то­рую по­да­рил Окс­форд­ско­му униерситету . На этой ос­но­ве (20 тысяч еди­ниц) в 1884 году был от­крыт Му­зей Пи­тта Ри­вер­са.

В хо­де ра­бо­ты над сво­ей кол­лек­ци­ей за­ин­те­ре­со­вал­ся эт­но­ло­ги­ей и ар­хео­ло­ги­ей. С 1862 по 1897 годы поч­ти еже­год­но про­во­дил рас­коп­ки, сна­ча­ла в Ир­лан­дии (по мес­ту служ­бы), за­тем в раз­ных час­тях Анг­лии. Став в 1880 году од­ним из круп­ней­ших зем­ле­вла­дель­цев Анг­лии, ор­га­ни­зо­вал на собственные сред­ст­ва груп­пу, про­во­див­шую рас­коп­ки в основном на его зем­лях и об­ра­ба­ты­вав­шую по­лу­чен­ный ма­те­ри­ал. Од­ним из пер­вых раз­ра­бо­тал ме­то­ди­ку по­ле­вой и ка­ме­раль­ной ар­хео­ло­гии, в хо­де рас­ко­пок уде­ляя вни­ма­ние стра­ти­гра­фии и мас­со­во­му ма­те­риа­лу, за­тем - тща­тель­ной об­ра­бот­ке и ка­та­ло­ги­за­ции на­хо­док.

На­хо­дясь под влия­ни­ем идей Ч. Дар­ви­на и Г. Спен­се­ра, счи­тал, что и в ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ре (от­ра­жаю­щей идеи) су­ще­ст­ву­ют за­ко­ны раз­ви­тия от про­сто­го и го­мо­ген­но­го к слож­но­му и ге­те­ро­ген­но­му, а так­же схо­жие с ес­те­ст­вен­ным от­бо­ром в био­ло­гии (функ­цию от­бо­ра вы­пол­нял прин­цип эф­фек­тив­но­сти). На этой ос­но­ве он раз­ра­ба­ты­вал ти­по­ло­гию древ­них ве­щей, стро­ил экс­по­ни­ро­ва­ние кол­лек­ций, од­ним из пер­вых стал изу­чать древ­ние тех­но­ло­гии, об­ра­тил вни­ма­ние на бу­ме­ранг.

Питт Риверс пер­вым за­нял пост ин­спек­то­ра древ­них па­мят­ни­ков Бри­та­нии, вве­дён­ный для реа­ли­за­ции пар­ла­мент­ско­го ак­та, при­ня­то­го в 1882 году (Ancient Monuments Pro­tection Act - пер­вый британский за­кон об ох­ра­не па­мят­ни­ков). В 1880 году от­крыл для пуб­ли­ки (впер­вые в Анг­лии) на сво­их зем­лях Лар­мер-парк, ны­не вхо­дя­щий в спи­сок Английского на­сле­дия пар­ков национального зна­че­ния. В 1884 году был Выс­шим ше­ри­фом граф­ст­ва Дор­сет.

Вто­рая часть кол­лек­ции Питта Риверса (в основном ма­те­риа­лы рас­ко­пок Питта Риверса и не­ко­то­рых других ис­сле­до­ва­те­лей; около 10 тысяч пред­ме­тов, 9 ил­лю­ст­ри­ро­ван­ных ру­ко­пис­ных то­мов опи­са­ния кол­лек­ций) ста­ла ос­но­вой для его ча­ст­но­го му­зея в Фарне­ме (граф­ст­во Дор­сет); позд­нее кол­лек­ция по­па­ла в различные со­б­ра­ния.

Сочинения:

Catalogue of the anthropological collec­tion lent by Colonel Lane Fox for exhibition in the Bethnal Green branch of the South Ken­sington Museum, June 1874. L., 1874. Vol. 1-2;

On the principles of classification adopted in the arrangement of his anthropological collec­tion now exhibited in the Bethnal Green Mu­seum // Journal of Anthropological Institute. 1875. Vol. 4;

Excavations in Cranborne Chase, near Rushmore, on the borders of Dorset and Wilts. L., 1887-1898. Vol. 1-4;

The evolution of culture and other essays. Oxf., 1906.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)