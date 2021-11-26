ПИТТ РИВЕРС ОГАСТЕС ГЕНРИ
ПИТТ РИВЕРС ОГАСТЕС ГЕНРИ - английский археолог, этнолог, коллекционер, военный деятель (лейтенант-генерал; 1882 год).
Фамилию Питт Риверс принял, получив в 1880 году наследство в соответствии с распоряжением своего дальнего родственника Генри второго барона Риверса. Получил домашнее образование и окончил Королевский военный колледж (академию) в Сандхерсте.
В 1845-1882 годах - на военной службе. Во время службы и поездок по Европе собрал богатую коллекцию оружия (начав с огнестрельного, что по долгу службы связано с испытаниями нарезного оружия и подготовкой первого британсокго наставления по стрельбе - Instruction of Musketry), а также древних вещей и этнографических предметов, которую подарил Оксфордскому униерситету. На этой основе (20 тысяч единиц) в 1884 году был открыт Музей Питта Риверса.
В ходе работы над своей коллекцией заинтересовался этнологией и археологией. С 1862 по 1897 годы почти ежегодно проводил раскопки, сначала в Ирландии (по месту службы), затем в разных частях Англии. Став в 1880 году одним из крупнейших землевладельцев Англии, организовал на собственные средства группу, проводившую раскопки в основном на его землях и обрабатывавшую полученный материал. Одним из первых разработал методику полевой и камеральной археологии, в ходе раскопок уделяя внимание стратиграфии и массовому материалу, затем - тщательной обработке и каталогизации находок.
Находясь под влиянием идей Ч. Дарвина и Г. Спенсера, считал, что и в материальной культуре (отражающей идеи) существуют законы развития от простого и гомогенного к сложному и гетерогенному, а также схожие с естественным отбором в биологии (функцию отбора выполнял принцип эффективности). На этой основе он разрабатывал типологию древних вещей, строил экспонирование коллекций, одним из первых стал изучать древние технологии, обратил внимание на бумеранг.
Питт Риверс первым занял пост инспектора древних памятников Британии, введённый для реализации парламентского акта, принятого в 1882 году (Ancient Monuments Protection Act - первый британский закон об охране памятников). В 1880 году открыл для публики (впервые в Англии) на своих землях Лармер-парк, ныне входящий в список Английского наследия парков национального значения. В 1884 году был Высшим шерифом графства Дорсет.
Вторая часть коллекции Питта Риверса (в основном материалы раскопок Питта Риверса и некоторых других исследователей; около 10 тысяч предметов, 9 иллюстрированных рукописных томов описания коллекций) стала основой для его частного музея в Фарнеме (графство Дорсет); позднее коллекция попала в различные собрания.
Сочинения:
Catalogue of the anthropological collection lent by Colonel Lane Fox for exhibition in the Bethnal Green branch of the South Kensington Museum, June 1874. L., 1874. Vol. 1-2;
On the principles of classification adopted in the arrangement of his anthropological collection now exhibited in the Bethnal Green Museum // Journal of Anthropological Institute. 1875. Vol. 4;
Excavations in Cranborne Chase, near Rushmore, on the borders of Dorset and Wilts. L., 1887-1898. Vol. 1-4;
The evolution of culture and other essays. Oxf., 1906.