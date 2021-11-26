ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ - це­ло­ст­ное и сис­тем­ное зна­ние о че­ло­ве­ке вос­пи­ты­ваю­щем и вос­пи­ты­ваю­щем­ся как субъ­ек­те и объ­ек­те об­ра­зо­ва­ния .

В Педагогической антропологии вы­де­ля­ют два на­прав­ле­ния. Наи­бо­лее раз­ви­то на­прав­ле­ние, ко­то­рое рас­смат­ри­ва­ет Педагогическая антропология как ин­те­гра­тив­ную нау­ку, обоб­щаю­щую различные зна­ния о че­ло­ве­ке в ас­пек­те вос­пи­та­ния и обу­че­ния, слу­жа­щую ос­но­ва­ни­ем пе­да­го­гической тео­рии и прак­ти­ки, ме­то­до­ло­гическим ядром пе­да­го­гических на­ук. В этом зна­че­нии Педагогическая антропология ори­ен­ти­ру­ет пе­да­го­ги­ку на раз­ра­бот­ку и при­ме­не­ние осо­бо­го ан­тро­по­ло­гического под­хо­да, ко­то­рый пред­по­ла­га­ет со­от­не­се­ние лю­бо­го зна­ния об об­ра­зо­ват. яв­ле­ни­ях и про­цес­сах со зна­ния­ми о при­ро­де че­ло­ве­ка, свя­зы­ва­ет по­лу­че­ние пе­да­го­гического зна­ния ме­то­дом, обес­пе­чи­ваю­щим ин­те­гра­цию че­ло­ве­ка в пе­да­го­ги­ку, опи­ра­ет­ся на ан­тро­по­ло­гическую ак­сио­ма­ти­ку, на ос­но­ве ко­то­рой стро­ят­ся тео­рия и ме­то­до­ло­гия про­блем ста­нов­ле­ния и раз­ви­тия лич­но­сти.

Педагогическая антропология как са­мо­сто­ятельная от­расль зна­ния ста­ла раз­ра­ба­ты­вать­ся К. Шмид­том в Гер­ма­нии и К.Д. Ушин­ским в Рос­сии в 1860-х годах. Ушин­ский в сво­ём фун­даментальном тру­де «Че­ло­век как пред­мет вос­пи­та­ния. Опыт пе­да­го­ги­че­ской ан­тро­по­ло­гии» ис­хо­дил из то­го, что «ес­ли пе­да­го­ги­ка хо­чет вос­пи­ты­вать че­ло­ве­ка во всех от­но­ше­ни­ях, то она долж­на преж­де уз­нать его то­же во всех от­но­ше­ни­ях» (Пе­да­го­ги­че­ские сочинение М., 1990. Том 5. Страница 15).

Во 2-й половине XIX - 1-й четверти XX веков в Рос­сии раз­ви­ва­лась шко­ла пе­да­го­гов-ан­тро­по­ло­гов ( Н.И. Пи­ро­гов , К.К. Сент-Илер, М.И. Дем­ков, П.Ф. Лес­гафт, П.Ф. Кап­те­рев, В.А. Ваг­нер, Ю.И. Ай­хен­вальд). По­сле 1917 года ста­ли за­кры­вать­ся пе­да­го­гические ис­сле­до­ва­ния, ко­то­рые стре­ми­лись ор­га­ни­че­ски слить че­ло­ве­ко­ве­де­ние с об­ра­зо­ва­ни­ем. В 1-й половине 1930-х годов в стра­не ут­вер­ди­лась так называемая без­дет­ная пе­да­го­ги­ка. Эта пе­да­го­гическая сис­те­ма на несколько де­ся­ти­ле­тий ста­ла гос­под­ствую­щей в отечественной тео­рии об­ра­зо­ва­ния, не­смот­ря на стрем­ле­ние ря­да учё­ных (Б.Г. Анань­е­ва, Л.С. Вы­гот­ско­го, Э.В. Иль­ен­ко­ва, В.А. Су­хо­млин­ско­го, Д.Б. Эль­ко­ни­на и других) по­сле­до­ва­тель­но опи­рать­ся при ре­ше­нии про­блем об­ра­зо­ва­ния на при­ро­ду че­ло­ве­ка и син­тез зна­ния о нём. Со 2-й половины 1980-х годов в Рос­сии на­чал­ся ин­тен­сив­ный про­цесс воз­ро­ж­де­ния Педагогической антропологии как осо­бо­го на­прав­ле­ния на­уч­но-пе­да­го­гических ис­сле­до­ва­ний (Б.М. Бим-Бад, Б.В. Емель­я­нов, В.Б. Ку­ли­ков, Л.К. Рах­лев­ская, В.Д. Се­мё­нов, Г.Е. Со­ловь­ёв). В 1990-х годах Педагогическая антропология как отдельная дис­ци­п­ли­на во­шла в про­грам­му выс­ших пе­да­го­гических учеб­ных за­ве­де­ний Российской Фе­де­ра­ции.

Дру­гое на­прав­ле­ние Педагогической антропологии офор­ми­лось в Западной Ев­ро­пе в середине XX века на ос­но­ве син­те­за тео­ре­ти­ко-пе­да­го­гического, фи­ло­соф­ско-ан­тро­по­ло­гического и гу­ма­ни­стического зна­ния. Это на­прав­ле­ние по­лу­чи­ло раз­ви­тие пре­имущественно в ФРГ, Ав­ст­рии и Швей­ца­рии (О.Ф. Боль­нов, Й. Дер­бо­лав, Г. Рот, А. Флит­нер, Г. Цдар­цил).

Оба на­прав­ле­ния Педагогической антропологии час­то при­сут­ст­ву­ют в ра­бо­тах од­них и тех же ав­то­ров в различных ис­сле­до­ва­тель­ских кон­тек­стах.

Дополнительная литература:

Бим-Бад Б.М. Пе­да­го­ги­че­ская ан­тро­по­ло­гия: Курс лек­ций. М., 2003;

Гре­ши­ло­ва И.А. Пе­да­го­ги­че­ская ан­тро­по­ло­гия: фи­ло­соф­ско-куль­ту­ро­ло­ги­че­ское ос­но­ва­ние. Чи­та, 2008;

Ко­зы­ре­ва О.А. Ка­те­го­рии пси­хо­ло­го- пе­да­го­ги­че­ской ан­тро­по­ло­гии. Но­во­куз­нецк, 2008.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)