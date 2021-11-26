ПАРИС ГАСТОН

ПАРИС ГАСТОН - французский фи­ло­лог-ме­дие­вист, ос­но­во­по­лож­ник романской фи­ло­ло­гии, член Ака­де­мии над­пи­сей и изящ­ной сло­вес­но­сти (1876), Французской ака­де­мии (1896).

Сын ис­то­ри­ка литературы П. Па­ри­са. В 1856-1857 годы учил­ся в Бонн­ском университете (уче­ник Ф. Ди­ца); в 1857-1858 годы - в Гёт­тин­ген­ском университете; окон­чил па­риж­скую Шко­лу хар­тий (1862). Профессор Прак­тической шко­лы выс­ших ис­сле­до­ва­ний (1869); ди­рек­тор Кол­леж де Франс (1895). Дис­сер­та­ция Париса «По­эти­че­ская ис­то­рия Кар­ла Ве­ли­ко­го» («Histoire po ́e­ti­que de Charlemagne», 1865 год) - од­но из пер­вых ис­сле­до­ва­ний средне-векового эпо­са. Осу­ще­ст­в­лён­ное Парисом в 1872 году из­да­ние «Жи­тия Свя­то­го Алек­сия» («La vie de Saint Ale­xis») за­ло­жи­ло ос­но­вы на­учного из­да­ния средневековых тек­стов. В 1872 году cовместно с П. Мей­е­ром ос­но­вал круп­ней­ший в Ев­ро­пе жур­нал романской фи­ло­ло­гии «Ro­mania». В мно­го­численных тру­дах по средневековой литературе, опи­ра­ясь на тра­ди­ции ро­ман­тической фи­ло­ло­гии, раз­ви­вал ме­тод куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской шко­лы: «По­эзия Сред­не­ве­ко­вья» («La poésie du Moyen Âge», vol. 1-2, 1885-1895 годы), «Фран­цуз­ская сред­не­ве­ко­вая ли­те­ра­ту­ра. XI-XIV ве­ка» («La litt ́era­ture franç aise au Moyen ̂Age. XI-XIV si ̀ecle», 1888 год), «По­эмы и ле­ген­ды Сред­не­ве­ко­вья» («Po ̀emes et légendes du Moyen Âge», 1899 год), «Фран­суа Вий­он» («François Villon», 1901 год) и другие. Ко­ман­дор ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1895).