ОДЮБОН ДЖОН ДЖЕЙМС

ОДЮБОН ДЖОН ДЖЕЙМС - американский на­ту­ра­лист, ор­ни­то­лог, ху­дож­ник-ани­ма­лист.

Поч­ти 12 лет ис­сле­до­вал птиц по всей тер­ри­то­рии Аме­ри­ки и от­стре­ли­вал их, что­бы за­тем на­ри­со­вать. Ито­гом мно­го­лет­ней ра­бо­ты стал труд «Пти­цы Аме­ри­ки» («Birds of America», 1827-1838) - пять рос­кош­ных аль­бо­мов ог­ром­но­го раз­ме­ра (эс­там­пы 99×66 см), ко­то­рые вклю­ча­ют бо­лее 1000 изо­бра­же­ний по­ряд­ка 500 различных ви­дов птиц. В даль­ней­шем на ба­зе это­го из­да­ния Одюбон с при­вле­че­ни­ем со­ав­то­ров ор­га­ни­зо­вал из­да­ние других со­пут­ст­вую­щих тру­дов, по­свя­щён­ных пти­цам Аме­ри­ки («Ор­ни­то­ло­ги­че­ская био­гра­фия», «Об­зор птиц Аме­ри­ки», «Пти­цы Аме­ри­ки» - 7-том­ник, за­вер­шён­ный в 1844 году), а так­же книгу «Жи­во­ро­дя­щие чет­ве­ро­но­гие Се­вер­ной Аме­ри­ки» в 3 то­мах. В год 100-ле­тия Одюбона (1885) в США бы­ло соз­да­но Одю­бо­нов­ское общество ох­ра­ны птиц.