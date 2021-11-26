ОДЮБОН ДЖОН ДЖЕЙМС
ОДЮБОН ДЖОН ДЖЕЙМС - американский натуралист, орнитолог, художник-анималист.
Почти 12 лет исследовал птиц по всей территории Америки и отстреливал их, чтобы затем нарисовать. Итогом многолетней работы стал труд «Птицы Америки» («Birds of America», 1827-1838) - пять роскошных альбомов огромного размера (эстампы 99×66 см), которые включают более 1000 изображений порядка 500 различных видов птиц. В дальнейшем на базе этого издания Одюбон с привлечением соавторов организовал издание других сопутствующих трудов, посвящённых птицам Америки («Орнитологическая биография», «Обзор птиц Америки», «Птицы Америки» - 7-томник, завершённый в 1844 году), а также книгу «Живородящие четвероногие Северной Америки» в 3 томах. В год 100-летия Одюбона (1885) в США было создано Одюбоновское общество охраны птиц.