НОРВЕЖСКАЯ АНТАРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Первоначально будущий руководитель Норвежской антарктической экспедиции Р. Амундсен планировал покорить Северный полюс, но вскоре передумал и поставил цель покорить Южный полюс. Особенно актуально это стало после покорения Северного полюса Ф. Куком 21 апреля 1908 г. 6 апреля 1909 г. на полюсе побывал Р. Пири. Европейские державы начали готовить поход на юг.

Финансы

Было организовано турне по сбору средств. Королем Хоконом VII и королевой Мод были выделены 30 тыс. крон. В январе 1909 г. Ф. Нансен организовал специальный комитет для финансирования путешествия. Всего на экспедицию необходимо было 400 тыс. крон. Денег катастрофически не хватало.

Планы и их претворение

Официально Р. Амундсен заявил о своем плане 10 ноября 1908 г. Сроки назывались грандиозные – четыре – пять лет. На корабле «Фрам» экспедиция должна была выйти в 1910 г. из пункта назначения, пройти воды Атлантического и Тихого океанов и выйти к Сан-Франциско, после чего добраться до мыса Барроу, затем – на север, где «Фрам» бы вмерз в паковые льды и таким образом приблизился к Гренландии. Но вскоре Р. Амундсен начал обдумывать совершенно иной маршрут.

Новый план предусматривал поездку к о-ву Мадейра, затем – через Атлантический и Индийский океаны в Антарктиду. Базой должна была стать Китовая бухта, которую ранее отказался использовать Э. Шеклтон.

К дальним берегам

3 июня 1910 г. экспедиция стартовала. Сначала проводилось испытание судна, но уже 9 августа «Фрам» отправился к Мадейре, где оказался 6 сентября. Отплывая из Ла-Манша, Р. Амундсен написал королю и Ф. Нансену о своих истинных планах – походе в Антарктиду. Команда, ранее не знавшая о планах руководителя, его поддержала.

9 сентября «Фрам» вышел из порта Мадейры. 4 октября судно прошло экватор. 1 января 1911 г. экипаж увидел первый айсберг, а уже 2 января пересек Южный полярный круг. 14 января «Фрам» прибыл в Китовую бухту. 15 января отряд высадился на берег.

4 февраля 1911 г. в Китовую бухту прибыл корабль «Терра Нова» команды Р. Скотта, также идущего к Южному полюсу. 10 февраля Р. Амундсен с отрядом выдвинулись к 80° ю.ш. на санях, затем вернулись – закладывались склады.

К Южному полюсу

Полярной зимой 1911 г. отряд готовился к походу, который был намечен на 1 сентября. 8 сентября группа покорителей вышла к полюсу, но вскоре была вынуждена вернуться назад из-за сильнейших морозов.

Новый поход стартовал 20 октября 1911 г. 9 ноября пять человек достигли 83° ю.ш., заложив склад для обратной дороги. По пути ставились снежные пирамиды, чтобы не заблудиться. 17 ноября отряд подошел к границе шельфового ледника.

6 декабря 1911 г. отряд Р. Амундсена достиг высоты 3260 м над уровнем моря, побив рекорд Э. Шеклтона 1909 г. 14 декабря в 15:00 путешественники оказались на Южном полюсе. Р. Амундсен с командой прошли на лыжах на удалении 10 миль от расчетной точки по кругу, чтобы «окружить» полюс. Всего было проведено три окружения. На полюсе команда оставила шелковую палатку «Пульхейм», в которую положила письма Р. Скотту и королю Норвегии.

Путь домой

2 января 1912 г. покорители полюса вышли к Чертову леднику. 7 января команда подошла к леднику Акселя Хейберга. Помогали склады, которые оставлял отряд по пути своего следования к полюсу. На базу экспедиция пришла 26 января 1912 г. в 04:00.

Задачи «Фрама»

15 февраля 1911 г. «Фрам» вышел из Китовой бухты. Он проследовал по 78°41’ ю.ш., добрался до Барьера Росса. 31 марта корабль обогнул мыс Горн и прибыл в Ла-Плата. «Фрам» исследовал Южную Атлантику между Южной Америкой и Африкой, зашел на о-в Святой Елены.

Возвращение экспедиции

10 января 1912 г. «Фрам» возвратился в Китовую бухту. Забрав экспедицию, судно 30 января покинуло антарктические берега. 7 марта «Фрам» прибыл в Хобарт.

20 марта Р. Амундсен отправился в Новую Зеландию и Аргентину, в то время как основной состав экспедиции на «Фраме» должен был идти в Буэнос-Айрес для подготовки к арктической части похода. Все члены экспедиции воссоединились 26 мая 1912 г. 1 июля экспедиция уже без «Фрама», оставленного в Южной Америке, прибыла в Берген.

9 сентября 1912 г. Р. Амундсен зачитал свой доклад в Географическом обществе Норвегии, вызвав интерес не только в Норвегии, но и многих европейских странах. Радостное событие было омрачено вестью о гибели отряда Р. Скотта, покорившего Южный полюс на 34 дня позже Р. Амундсена и погибшего по обратном пути к базе.