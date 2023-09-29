Ни́бур, Бартольд Георг

Ни́бур ( нем . Niebuhr) , Бартольд Георг (27.08.1776, Копенгаген — 02.01.1831, Бонн) — немецкий ученый-­антиковед датского происхождения. Сын известного датского путешественника-­ориенталиста Карстена Нибура. Действительный член Прусской академии наук (1810), почетный член Санкт-­Петербургской академии наук (1826). Один из основателей старейшего немецкого антиковедческого журнала «Rheinisches Museum für Philologie».

Отличался феноменальной памятью, знал более двух десятков древних и новых языков, включая русский. Долгое время находился на государственной службе в Дании и Пруссии, занимая финансовые и дипломатические должности. Обнаружил рукопись «Институций» Гая (II в.) — знаменитого учебника по римского праву. Преподавал в университетах в Берлине (1810–1813) и Бонне (1825–1831). Читал курсы по древнеримской истории, посвященные этнографии и гео­графии древней Италии, римским общественным и политическим институтам, религии и частной жизни, императорам от Августа до Юстиниана. Университетские лекции легли в основу его знаменитой «Римской истории» (первые два тома вышли в 1811–1812, переизданы с добавлением третьего тома в 1827–1832). Изложение было доведено до завершения Первой Пунической вой­ны (241 до н. э.). В своих исследованиях Н. блестяще применил историко-­критический и сравнительно-­исторический методы к изучению древнейших эпох истории Рима, сведения о которых вызывали наибольшие сомнения. Его работы оказали огромное влияние на развитие антиковедения, заложив основы подлинно научного изучения Античности, а многие идеи сохраняют значение до сих пор.

Соч. : Römische Geschichte. Bd. 1–3. Berlin, 1811–1832 (1873–1874); Kleine historische und philologische Schrif-­ten. Bd. 1–2. Bonn, 1828–1843.

Лит. : Eyssenhardt Fr. Barthold Georg Niebuhr. Ein biographischer Versuch. Gotha, 1886; Классен И. Бартольд Нибур, его жизнь и деятельность / Пер. с нем. М., 1894; Историография античной истории. М., 1980. С. 56–60; Фролов Э. Д. Парадоксы истории — парадоксы античности. СПб., 2004. С. 335–342. А. М. Сморчков.