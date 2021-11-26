МУЗЕЙ ИСЛАМСКОГО ИСКУССТВА

МУЗЕЙ ИСЛАМСКОГО ИСКУССТВА - од­но из круп­ней­ших со­б­ра­ний ис­лам­ско­го ис­кус­ст­ва в ми­ре.

Ос­но­ван в 1881 году как Дом араб­ских древ­но­стей (современное название с 1952 года) на тер­ри­то­рии ме­че­ти сул­та­на аль-Ха­ки­ма. Кол­лек­ция пер­во­на­чаль­но фор­ми­ро­ва­лась из пред­ме­тов, по­сту­пав­ших из ме­че­тей и других об­щественных. со­ору­же­ний, а так­же из да­ров егип. ко­ро­лей и зна­ти; с 1910 года ещё од­ним ис­точ­ни­ком экс­по­на­тов ста­ли про­во­див­шие­ся му­зе­ем ар­хео­ло­гич рас­коп­ки.

Экс­по­на­ты из Егип­та, Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка, стран Маг­ри­ба, Ис­па­нии (Ан­да­лу­сии), Ин­дии, Ки­тая ох­ва­ты­ва­ют пе­ри­од VII-XIX веков. Со­б­ра­ние вклю­ча­ет в се­бя ке­ра­ми­ку, из­де­лия из стек­ла, ме­тал­ла и де­ре­ва, ма­ну­ск­рип­ты, пред­ме­ты из кам­ня (в том числе па­мят­ни­ки эпи­гра­фи­ки), тек­сти­ля (кол­лек­ция иранских, турецких ков­ров и другое), ору­жие, юве­лир­ные ук­ра­ше­ния, ну­миз­ма­тическое со­б­ра­ние, ме­да­ли, из­де­лия из кос­ти.

Осо­бое ме­сто за­ни­ма­ет кол­лек­ция ас­тро­но­мических, из­ме­ри­тель­ных, ме­ди­цин­ских и других ин­ст­ру­мен­тов. Му­зей рас­по­ло­жен в зда­нии в «мам­люк­ском сти­ле» (1903 год, архитектор А. Ма­не­ска­ла; рас­ши­ре­но в 1983-1984 годах и 2003-2010 годы); там же (до 1970-х годов) на­хо­ди­лась Египетская национальная биб­лиотека.

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