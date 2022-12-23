МУНК, ПЕТЕР АНДРЕАС Мунк (норв. Munch), Петер Андреас (15.12.1810, Кристиания — 25.05.1863, Рим) — норвежский историк, изучал древнюю и средневековую историю Норвегии, автор 8-томной «Истории норвежского народа» (1853—1863), от древности до 1397.

Мунк ( норв . Munch) , Петер Андреас (15.12.1810, Кристиания — 25.05.1863, Рим) — норвежский историк, изучал древнюю и средневековую историю Норвегии, автор 8-томной «Истории норвежского народа» (1853—1863), от древности до 1397. Занимался также изучением археологии, географии, мифологии, фольклористики и языко­знания. Составил ряд исторических карт Норвегии. Активно участвовал в дебатах вокруг норвежского языка, предложив воссоздать новый язык на основе «чистого» диалекта. С 1837 преподавал историю Норвегии в Университете Кристиании (профессор с 1841). Один из первых некатоликов изучал первоисточники в архивах Ватикана. Придавал большое значение вопросам источниковедения, оказав воздействие на последующие поколения норвежских историков. Один из основоположников «Норвежской исторической школы», утверждавших, что Норвегия в отличие от Дании и Швеции была заселена с севера, а не с юга. М. разработал концепцию средневековой норвежской истории, в основе которой лежала борьба между родовой аристократией и королевской властью. Активно выступал за разрыв шведско-норвежской унии 1814—1905. 12 декабря 1857 избран членом-корреспондентом Санкт-Петербургской АН по разряду историко-политических наук. Член ряда Академий Европы.

Соч. : Det norske Folks Historie. B. 1—8. Christiania, 1852—1863.

Лит. : Kjus A . Sitt fedrelands Herodot. P. A. Munch og det norske folks Historie. [Oslo], 2003. В. В. Рогинский.