МОРЗЕ СЭМЮЭЛ ФИНЛИ БРИЗ

МОРЗЕ СЭМЮЭЛ ФИНЛИ БРИЗ - американский изо­бре­та­тель в об­лас­ти те­ле­гра­фии и ху­дож­ник.

По­сле окон­ча­ния Йель­ско­го университета (1810 год) ра­бо­тал клер­ком в Бос­то­не.

В 1811-1815 годы изу­чал жи­во­пись в Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Ав­тор ис­то­рических ком­по­зи­ций и па­рад­ных порт­ре­тов; один из ос­но­ва­те­лей и пер­вый пре­зи­дент (1826-1845 годы) Национальной ака­де­мии ди­зай­на в Нью-Йор­ке .

В середине 1830-х годы С.Ф.Б. Морзе ув­лёк­ся соз­да­ни­ем те­ле­гра­фа. В 1837 году изо­брёл элек­тро­маг­нит­ный те­ле­граф­ный ап­па­рат (впо­след­ст­вии его усо­вершен­ст­во­вал).

Для сво­его те­ле­гра­фа в 1838 году раз­ра­бо­тал при­ме­няю­щий­ся до сих пор те­ле­граф­ный код (Мор­зе код).

Ап­па­ра­ты С.Ф.Б. Морзе бы­ли ус­та­нов­ле­ны на пер­вой американской ком­мерческой те­ле­граф­ной ли­нии Ва­шинг­тон - Бал­ти­мор, по­стро­ен­ной в 1844 году.

Усо­вер­шен­ст­во­ван­ные ап­па­ра­ты С.Ф.Б. Морзе ши­ро­ко при­ме­ня­лись до середины 1950-х годов, не­смот­ря на по­яв­ле­ние бо­лее бы­ст­ро­дей­ст­ву­ю­щих те­ле­граф­ных ап­па­ра­тов (Д.Э. Юза, Ч. Уит­сто­на, Ж.М.Э. Бо­до и др.).

Впо­след­ст­вии за­ме­не­ны бу­к­во­пе­ча­таю­щи­ми те­ле­граф­ны­ми ап­па­ра­та­ми (те­ле­тай­па­ми и др.).