МОРЗЕ СЭМЮЭЛ ФИНЛИ БРИЗ
МОРЗЕ СЭМЮЭЛ ФИНЛИ БРИЗ - американский изобретатель в области телеграфии и художник.
После окончания Йельского университета (1810 год) работал клерком в Бостоне.
В 1811-1815 годы изучал живопись в Великобритании.
Автор исторических композиций и парадных портретов; один из основателей и первый президент (1826-1845 годы) Национальной академии дизайна в Нью-Йорке.
В середине 1830-х годы С.Ф.Б. Морзе увлёкся созданием телеграфа. В 1837 году изобрёл электромагнитный телеграфный аппарат (впоследствии его усовершенствовал).
Для своего телеграфа в 1838 году разработал применяющийся до сих пор телеграфный код (Морзе код).
Аппараты С.Ф.Б. Морзе были установлены на первой американской коммерческой телеграфной линии Вашингтон - Балтимор, построенной в 1844 году.
Усовершенствованные аппараты С.Ф.Б. Морзе широко применялись до середины 1950-х годов, несмотря на появление более быстродействующих телеграфных аппаратов (Д.Э. Юза, Ч. Уитстона, Ж.М.Э. Бодо и др.).
Впоследствии заменены буквопечатающими телеграфными аппаратами (телетайпами и др.).