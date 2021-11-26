МЕЙЕР-ЛЮБКЕ ВИЛЬГЕЛЬМ

МЕЙЕР-ЛЮБКЕ ВИЛЬГЕЛЬМ - австрийский и немецкий язы­ко­вед-ро­ма­нист.

Учил­ся в университетах Цю­ри­ха (1879-1881 годы) и Бер­ли­на (1881-1883 годы). На на­учные взгля­ды Мейера-Любке боль­шое вли­яние ока­зал И. Швей­цер. Ра­бо­тал в университетах Йе­ны (1887-1890 годы), Ве­ны (с 1890 года; профессор), Бон­на (с 1915 года; профессор).

Пред­ста­ви­тель младограмматизма. Ав­тор фун­даментальной срав­нительной грам­ма­ти­ки (1890-1902 годы) и эти­мо­ло­гического сло­ва­ря (1911-1920 годы) романских язы­ков, пер­во­го вве­де­ния в романское язы­ко­зна­ние (1901 год), тру­дов по ге­не­тической клас­си­фи­ка­ции романских язы­ков, ис­то­рии отдельных романских язы­ков, по албанскому язы­ку. За­ни­мал­ся про­бле­ма­ми субстрата в ис­то­рии романских язы­ков. Ос­но­вал Институт изу­че­ния румынского языка при Вен­ском университете.

Сочинения:

Grammatik der romanischen Sprachen. Lpz., 1890-1902. Bd 1-4;

Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft. 3. Aufl. Hdlb., 1920;

Romanisches etymolo­gi­sches Wörterbuch. Hdlb., 1968.