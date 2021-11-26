МЕРИНГ Франц

Германский по­ли­тический дея­тель, жур­на­лист, ис­то­рик, ли­те­ра­ту­ро­вед .

Из се­мьи вы­со­ко­по­став­лен­но­го на­ло­го­во­го чи­нов­ни­ка, в про­шлом офи­це­ра прус. ар­мии. Изу­чал клас­сич. фи­ло­ло­гию в Лейп­циг­ском (1866–68) и Бер­лин­ском (1868–1870) ун-тах. В 1867 сбли­зил­ся с А. Бе­бе­лем, В. Либк­нех­том и дея­те­ля­ми Бавар­ской нар. пар­тии. В 1868 на­чал жур­на­ли­ст­скую дея­тель­ность в газ. «Die Zukunft». В 1871–1874 один из ве­ду­щих герм. пар­ла­мент­ских кор­рес­пон­ден­тов. В 1874–75 со­труд­ни­чал в га­зе­тах «Frank­furter Zeitung» и «Die Waage», про­паган­ди­ро­вал сбли­жение де­мо­кра­тич. и ра­бо­че­го дви­же­ний, был бли­зок к лас­саль­ян­ст­ву. По­сле 1880 пе­ре­шёл на марк­си­ст­ские по­зи­ции . В 1884–90 гл. ре­дак­тор газ. «Volks- Zeitung», вы­сту­пав­шей за от­ме­ну Ис­клю­чи­тель­но­го за­ко­на про­тив со­циа­ли­стов. В 1891 всту­пил вСо­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­скую пар­тию Гер­ма­нии (СДПГ), в 1891–1912 гл. ред. её тео­ре­тич. еже­не­дель­ни­ка «Die Neue Zeit», газ. «Leipziger Volks­zeitung», со­труд­ни­чал в пе­чат­ных ор­га­нах СДПГ «Vor­wärts» и «Der Wahre Ja­cob». В 1892–95 воз­глав­лял бер­лин­ский те­атр «Freie Vol­ks­bühne». С 1902 из­да­вал сб. «Из ли­те­ра­тур­но­го на­след­ст­ва К. Мар­кса, Ф. Эн­гель­са и Ф. Лас­са­ля». В 1906–10 пре­по­да­вал в парт. шко­ле СДПГ, в 1913–14 со­из­да­тель газ. «Sozial­demokratische Kor­respondenz». Кри­ти­ко­вал ре­ви­зио­низм Э. Берн­штей­на и оп­пор­ту­ни­стич. по­ли­ти­ку Ф. Эбер­та. По­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны осу­дил ру­ко­во­дство СДПГ за под­держ­ку им герм. пра­ви­тель­ст­ва и вы­дви­ну­тый ло­зунг гражд. ми­ра. В 1915 при­ни­мал уча­стие в из­да­нии ле­во­го ж. «Die Internationa­le». В 1916 один из ос­но­ва­те­лей «Спар­та­ка сою­за», был аре­сто­ван, про­вёл в за­клю­че­нии 4 ме­ся­ца. В 1917–18 деп. прус. ланд­та­га. В 1918 уча­ст­во­вал в со­зда­нии Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (КПГ). Тя­же­ло пе­ре­жи­вая убий­ст­во К. Либк­нех­та и Р. Люк­сем­бург, за­бо­лел и вско­ре умер.

Тру­ды М. по герм. ис­то­рии – «Ле­ген­да о Лес­син­ге» («Die Lessing-Legende», 1893, рус. пер. 1907), «Йе­на и Тиль­зит» («Jena und Tilsit», 1906), «Ис­то­рия Гер­ма­нии с кон­ца сред­них ве­ков» («Deutsche Geschichte vom Ausgange des Mittelalters», 1910, рус. пер. 1920), «От Тиль­зи­та до Тау­ро­ге­на» («1807 bis 1812. Von Tilsit nach Tauroggen», 1912), «От Ка­ли­ша до Кар­лс­ба­да» («1813 bis 1819. Von Kalisch nach Karlsbad», 1913), а так­же «Очер­ки по ис­то­рии войн и во­ен­но­го ис­кус­ст­ва» («Eine Geschichte der Kriegs­kunst», 1908, рус. пер. 1924) – вне­сли зна­чит. вклад в фор­ми­ро­ва­ние мар­ксист­ской ис­то­рио­гра­фии. Ав­тор фун­дам. ис­сле­до­ва­ния «Ис­то­рия гер­ман­ской со­ци­ал-де­мо­кра­тии» («Geschichte der deu­tschen Sozialdemokratie», Bd 1–4, 1897–98, рус. пер., вып. 1–8, 1906–08) и пер­вой на­уч. био­гра­фии К. Мар­кса под назв. «Карл Маркс. Ис­то­рия его жиз­ни» («Karl Marx: Geschichte seines Lebens», 1918, рус. пер. 1920). Ши­ро­кое при­зна­ние по­лу­чи­ли ли­те­ра­ту­ро­ведч. ра­бо­ты М. – био­гра­фии Ф. Шил­ле­ра (1905), Г. Гей­не (1911), ис­сле­до­ва­ния твор­че­ства П. Каль­де­ро­на де ла Бар­ки, Воль­те­ра, Ч. Дик­кен­са, Э. Зо­ля, Г. Иб­се­на, Л. Н. Тол­сто­го, М. Горь­ко­го, кри­тич. ра­бо­ты о нем. лит-ре («Die Literatur im Deutschen Reich», 1874; «Aufsätze zur deutschen Literaturgeschichte», 1966, и др.), а так­же тру­ды по эс­те­ти­ке («Äs­thetische Streifz ̈uge», 1898–99) и ис­то­рии фи­ло­со­фии («Aufsätze zur Geschichte der Philosophie», 1975).

Сочинения:

Ис­то­ри­че­ский ма­те­риа­лизм. Сверд­ловск, 1925;

Gesammelte Schriften. В., 1960–1966. Bd 1–15;

Ли­те­ра­тур­но-кри­ти­че­ские ста­тьи. М.; Л., 1964;

Из­бран­ные тру­ды по эс­те­ти­ке. М., 1985. Т. 1–2.