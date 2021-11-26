МЕРИНГ Франц
Германский политический деятель, журналист, историк, литературовед.
Из семьи высокопоставленного налогового чиновника, в прошлом офицера прус. армии. Изучал классич. филологию в Лейпцигском (1866–68) и Берлинском (1868–1870) ун-тах. В 1867 сблизился с А. Бебелем, В. Либкнехтом и деятелями Баварской нар. партии. В 1868 начал журналистскую деятельность в газ. «Die Zukunft». В 1871–1874 один из ведущих герм. парламентских корреспондентов. В 1874–75 сотрудничал в газетах «Frankfurter Zeitung» и «Die Waage», пропагандировал сближение демократич. и рабочего движений, был близок к лассальянству. После 1880 перешёл на марксистские позиции. В 1884–90 гл. редактор газ. «Volks- Zeitung», выступавшей за отмену Исключительного закона против социалистов. В 1891 вступил вСоциал-демократическую партию Германии (СДПГ), в 1891–1912 гл. ред. её теоретич. еженедельника «Die Neue Zeit», газ. «Leipziger Volkszeitung», сотрудничал в печатных органах СДПГ «Vorwärts» и «Der Wahre Jacob». В 1892–95 возглавлял берлинский театр «Freie Volksbühne». С 1902 издавал сб. «Из литературного наследства К. Маркса, Ф. Энгельса и Ф. Лассаля». В 1906–10 преподавал в парт. школе СДПГ, в 1913–14 соиздатель газ. «Sozialdemokratische Korrespondenz». Критиковал ревизионизм Э. Бернштейна и оппортунистич. политику Ф. Эберта. После начала 1-й мировой войны осудил руководство СДПГ за поддержку им герм. правительства и выдвинутый лозунг гражд. мира. В 1915 принимал участие в издании левого ж. «Die Internationale». В 1916 один из основателей «Спартака союза», был арестован, провёл в заключении 4 месяца. В 1917–18 деп. прус. ландтага. В 1918 участвовал в создании Коммунистической партии Германии (КПГ). Тяжело переживая убийство К. Либкнехта и Р. Люксембург, заболел и вскоре умер.
Труды М. по герм. истории – «Легенда о Лессинге» («Die Lessing-Legende», 1893, рус. пер. 1907), «Йена и Тильзит» («Jena und Tilsit», 1906), «История Германии с конца средних веков» («Deutsche Geschichte vom Ausgange des Mittelalters», 1910, рус. пер. 1920), «От Тильзита до Таурогена» («1807 bis 1812. Von Tilsit nach Tauroggen», 1912), «От Калиша до Карлсбада» («1813 bis 1819. Von Kalisch nach Karlsbad», 1913), а также «Очерки по истории войн и военного искусства» («Eine Geschichte der Kriegskunst», 1908, рус. пер. 1924) – внесли значит. вклад в формирование марксистской историографии. Автор фундам. исследования «История германской социал-демократии» («Geschichte der deutschen Sozialdemokratie», Bd 1–4, 1897–98, рус. пер., вып. 1–8, 1906–08) и первой науч. биографии К. Маркса под назв. «Карл Маркс. История его жизни» («Karl Marx: Geschichte seines Lebens», 1918, рус. пер. 1920). Широкое признание получили литературоведч. работы М. – биографии Ф. Шиллера (1905), Г. Гейне (1911), исследования творчества П. Кальдерона де ла Барки, Вольтера, Ч. Диккенса, Э. Золя, Г. Ибсена, Л. Н. Толстого, М. Горького, критич. работы о нем. лит-ре («Die Literatur im Deutschen Reich», 1874; «Aufsätze zur deutschen Literaturgeschichte», 1966, и др.), а также труды по эстетике («Ästhetische Streifz ̈uge», 1898–99) и истории философии («Aufsätze zur Geschichte der Philosophie», 1975).
Сочинения:
Исторический материализм. Свердловск, 1925;
Gesammelte Schriften. В., 1960–1966. Bd 1–15;
Литературно-критические статьи. М.; Л., 1964;
Избранные труды по эстетике. М., 1985. Т. 1–2.