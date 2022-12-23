МЕНЕНДЕС ПИДАЛЬ , РАМОН

Менендес Пидаль ( исп. Menendez Pidal) , Рамон (13.03.1869, Ла-Корунья — 14.11.1968, Мадрид) — испанский филолог и историк, член Королевской академии Испании (с 1902). Родился в семье служащего, окончил Мадридский университет, был учеником М. Менендеса Пелайо. В 1899 получил в университете кафедру романской филологии.

Одно из самых важных исследований М. П. было посвящено испанскому средневековому эпосу «Песнь о моем Сиде» («Cantar de mio Cid»). М. П. детально изучил текстологию и историю произведения, доказал существование обширной традиции эпической поэзии в средневековых испанских королевствах, от которой сохранилась лишь малая часть. Согласно М. П., поэмы и романсы использовались авторами средневековых испанских хроник в качестве источников, поэтические фрагменты иногда воспроизводились в исторических сочинениях. Многочисленные исследования М. П. на эту тему (в 1895 за одно из них он получил премию Королевской академии) были объединены в 3 томах под названием «„Песнь о моем Сиде”: текст, грамматика и лексика» (Мадрид, 1944—1946).

М. П. работал и с другими памятниками средневековой кастильской словесности: легендой об инфантах де Лара, всеобщими хрониками (в 1906 подготовил издание Первой Всеобщей хроники). Свои наблюдения над языком он обобщил в «Исторической грамматике испанского языка» (1904). В работе «Происхождение испанского языка» («Origenes del espanol», 1926) он описал процесс трансформации вульгарной латыни в романсе, выделил как особый феномен мосарабский диалект романсе и пр. С конца 1890-х совершал поездки по Испании, собирал фольклор, исследовал диалекты испанского языка. Во время пребывания в Южн. Америке М. П. собирал местный испаноязычный фольклор, в марроканских еврейских общинах — сефардские романсеро.

Изучение истории языка и детальный текстологический анализ лежали в основе исследовательского кредо М. П. Он ввел в научный оборот множество средневековых литературных и исторических произведений. Особой заслугой М. П. стали его новаторские работы в области фольклористики, в первую очередь испанского романсеро («Reliquias de la poesia epica espanola», 1951; «Romancero hispanico» (в 2 томах), 1953).

Помимо науки и преподавания М. П. занимался государственной и общественной деятельностью. В 1905 он представлял испанского короля Альфонсо XIII в Перу и Эквадоре, был посредником при улаживании конфликта между этими странами, способствовал подписанию договора о прекращении военных действий обеими сторонами и выведении войск из зоны конфликта. В 1929 он обратился с письмом к диктатору М. Примо де Ривера в защиту автономии Мадридского университета. В годы гражданской войны М. П. покинул Испанию, жил во Франции, на Кубе и в США, читал курсы лекций в различных университетах (Колумбийском, Гаванском, Тулузском). В 1939 вернулся в Испанию.

Занимал пост главы Королевской академии (1925—1938, 1947—1968). С 1910 руководил Центром исторических исследований (Centro de Estudios Historicos). По инициативе и под редакцией М. П. началась работа над многотомной «Историей Испании». В 1914 основал журнал «Revista de Filologia Espanola». Преподавал в Свободном институте образования (Institucion Libre de Ensenanza).

Соч. : Избранные произведения. Испанская литература средних веков и эпохи Возрождения. М., 1961; Obras completas. 12 vols. Madrid, 1971—1976; Сид Кампеадор. СПб., 2005.

Лит. : Estudios dedicados a Menendez Pidal. 7 vol. Madrid, 1950—1957; Maravall J. A. Menendez Pidal у la historia del pensamiento. Madrid, 1960; Perez Villanueva J. Ramon Menendez Pidal. Su vida y su tiempo. Madrid, 1991; Garatea Grau C. El problema del cambio linguistico en Ramon Menendez Pidal. El individuo, las tradiciones y la historia. Tubingen, 2005. Г. А. Попова.