МЕЛЬБУРНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ста­рей­ший университет в шта­те Вик­то­рия ( Ав­ст­ра­лия ), вто­рой по чис­лен­но­сти сту­ден­тов по­сле Сид­ней­ско­го уни­вер­си­те­та.

Ос­но­ван в 1853, от­крыт в 1855. Пер­во­на­чаль­но в его со­ста­ве бы­ло 4 ф-та: ма­те­ма­тич.; клас­сич. и древ­ней ис­то­рии; ес­теств. на­ук; совр. ис­то­рии, лит-ры и по­лит­эко­но­мии. Пер­вый рек­тор ун-та (1853–80)– вер­хов­ный су­дья шта­та Вик­то­рия сэр Р. Бар­ри. В 1857 от­крыт ф-т пра­ва, в 1860-х гг. – мед. и тех­нич. фа­куль­те­ты. С 1881 в ун-т бы­ли до­пу­ще­ны жен­щи­ны (на мед. ф-т – в 1887). В 1980 в М. у. влил­ся кол­ледж выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния, в 1990 – Вик­то­ри­ан­ский кол­ледж ис­кусств. В раз­ное вре­мя в ун-те учи­лись или пре­по­да­ва­ли англ. эт­но­лог У. Спен­сер, пре­мьер-ми­ни­ст­ры Ав­ст­ра­лии А. Ди­кин и Р. Мен­зис; лау­реа­ты Но­бе­лев­ской премии Ф. Бёр­нет, К. Грейнд­жер, П. Дохер­ти, Дж. Мир­лис, Дж. Эклс. В со­ста­ве М. у. (2009) 7 ф-тов, 12 выс­ших школ, 9 кол­лед­жей, н.-и. ин-ты: Ин-т мед. ис­сле­до­ва­ний им. У. и Э. Холл (1916), Ин-т мед. ис­сле­до­ва­ний им. Св. Вин­сен­та (1957), Ин-т при­клад­ных эко­но­мич. и со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний (1962), Ав­ст­ра­лий­ский нац. ин-т зре­ния (1972), Нац. ин-т ста­ре­ния (1975), Дет­ский н.-и. ин-т им. Э. Мёр­док (1986), Ин-т Био 21 (2005), от­де­ле­ние Ин-та по ис­сле­до­ва­нию ра­ка им. Люд­ви­га (Нью-Йорк) и др.; св. 10 б-к, 32 куль­тур­ные кол­лек­ции, Му­зей пиа­ни­ста П. Грейнд­же­ра. Обу­ча­ют­ся св. 40 тыс. сту­ден­тов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ