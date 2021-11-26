МЕЛЬБУРНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Старейший университет в штате Виктория (Австралия), второй по численности студентов после Сиднейского университета.
Основан в 1853, открыт в 1855. Первоначально в его составе было 4 ф-та: математич.; классич. и древней истории; естеств. наук; совр. истории, лит-ры и политэкономии. Первый ректор ун-та (1853–80)– верховный судья штата Виктория сэр Р. Барри. В 1857 открыт ф-т права, в 1860-х гг. – мед. и технич. факультеты. С 1881 в ун-т были допущены женщины (на мед. ф-т – в 1887). В 1980 в М. у. влился колледж высшего образования, в 1990 – Викторианский колледж искусств. В разное время в ун-те учились или преподавали англ. этнолог У. Спенсер, премьер-министры Австралии А. Дикин и Р. Мензис; лауреаты Нобелевской премии Ф. Бёрнет, К. Грейнджер, П. Дохерти, Дж. Мирлис, Дж. Эклс. В составе М. у. (2009) 7 ф-тов, 12 высших школ, 9 колледжей, н.-и. ин-ты: Ин-т мед. исследований им. У. и Э. Холл (1916), Ин-т мед. исследований им. Св. Винсента (1957), Ин-т прикладных экономич. и социальных исследований (1962), Австралийский нац. ин-т зрения (1972), Нац. ин-т старения (1975), Детский н.-и. ин-т им. Э. Мёрдок (1986), Ин-т Био 21 (2005), отделение Ин-та по исследованию рака им. Людвига (Нью-Йорк) и др.; св. 10 б-к, 32 культурные коллекции, Музей пианиста П. Грейнджера. Обучаются св. 40 тыс. студентов.