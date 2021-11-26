МАНН ХОРАС
МАНН ХОРАС - американский общественный деятель и педагог.
Окончил Университет Брауна (1819 год) в городе Провиденс (штат Род-Айленд) и юридическую школу в городе Личфилд (штат Коннектикут).
Преподавал древние языки, занимался адвокатской практикой.
В 1827-1833 годы член Палаты представителей штата Массачусетс. В 1835 году избран членом сената штата Массачусетс. В 1848-1853 годы член Палаты представителей Конгресса США. В 1837-1848 годы возглавлял созданное по его инициативе Бюро по делам образования.
Способствовал принятию школьного закона штата (1837 год), ставшего образцом для аналогичных законов других штатов. Создал систему нормальных школ штата Массачусетс. Свои педагогические идеи (право каждой личности на свободу и образование независимо от расы, национальности и имущественного положения и другого) Манн пропагандировал через созданный им в 1838 году первый в США педагогический журнал «Common School Journal» («Общеобразовательная школа»; выходил в Бостоне до 1851 год).
Широкую известность приобрели 12 годовых докладов-отчётов о состоянии народного образования в штате Массачусетс, в которых он излагал отдельные педагогические проблемы: об обязанностях школьных комитетов, о системе общеобразовательных школ, о задачах и содержании воспитания и образования и другое. В одном из докладов Манн, рассматривая систему обучения в немецкой школе, пропагандировал идеи И. Песталоцци. Отчёты Манна высоко оценивал К.Д. Ушинский, считал, «что они составляют целую педагогическую библиотеку, исполненную самых полезных практических замечаний».
В 1853-1859 годы Манн - президент и преподаватель Антиохийского колледжа в Йеллоу-Спрингс, в котором ввёл (впервые в США) обучение женщин и чернокожих студентов.
В 1950 году имя Манн присвоено Корпорации педагогов штата Иллинойс.
Сочинения:
The republic and the school: the education of free men /Ed. A. Creminn Lawrence. N. Y., [1957].