МАНН ХОРАС

МАНН ХО­РАС - американский об­щественный дея­тель и пе­да­гог.

Окон­чил Университет Брау­на (1819 год) в городе Про­ви­денс (штат Род-Ай­ленд) и юри­дическую шко­лу в городе Лич­филд (штат Кон­нек­ти­кут).

Пре­по­да­вал древ­ние язы­ки, за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой.

В 1827-1833 годы член Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей шта­та Мас­са­чу­сетс. В 1835 году из­бран чле­ном се­на­та шта­та Мас­са­чу­сетс. В 1848-1853 годы член Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей Кон­грес­са США. В 1837-1848 годы воз­глав­лял соз­дан­ное по его ини­циа­ти­ве Бю­ро по де­лам об­ра­зо­ва­ния.

Спо­соб­ст­во­вал при­ня­тию школь­но­го за­ко­на шта­та (1837 год), став­ше­го об­раз­цом для ана­ло­гич­ных за­ко­нов других шта­тов. Соз­дал сис­те­му нор­маль­ных школ шта­та Мас­са­чу­сетс. Свои пе­да­го­гические идеи (пра­во ка­ж­дой лич­но­сти на сво­бо­ду и об­ра­зо­ва­ние не­за­ви­си­мо от ра­сы, на­цио­наль­но­сти и иму­щественного по­ло­же­ния и другого) Манн про­па­ган­ди­ро­вал че­рез соз­дан­ный им в 1838 году пер­вый в США пе­да­го­гический журнал «Common School Journal» («Об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ная шко­ла»; вы­хо­дил в Бос­то­не до 1851 год).

Ши­ро­кую из­вест­ность при­об­ре­ли 12 го­до­вых док­ла­дов-от­чё­тов о со­стоя­нии народного об­ра­зо­ва­ния в шта­те Мас­са­чу­сетс, в ко­то­рых он из­ла­гал отдельные пе­да­го­гические про­бле­мы: об обя­зан­но­стях школь­ных ко­ми­те­тов, о сис­те­ме об­ще­об­ра­зо­вательных школ, о за­да­чах и со­дер­жа­нии вос­пи­та­ния и об­ра­зо­ва­ния и другое. В од­ном из док­ла­дов Манн, рас­смат­ри­вая сис­те­му обу­че­ния в немецкой шко­ле, про­па­ган­ди­ро­вал идеи И. Пес­та­лоц­ци. От­чё­ты Манна вы­со­ко оце­ни­вал К.Д. Ушин­ский, счи­тал, «что они со­став­ля­ют це­лую пе­да­го­ги­че­скую биб­лио­те­ку, ис­пол­нен­ную са­мых по­лез­ных прак­ти­че­ских за­ме­ча­ний».

В 1853-1859 годы Манн - пре­зи­дент и пре­по­да­ва­тель Ан­ти­охий­ско­го кол­лед­жа в Йел­лоу-Спрингс, в ко­то­ром ввёл (впер­вые в США) обу­че­ние жен­щин и чер­но­ко­жих сту­ден­тов.

В 1950 году имя Манн при­свое­но Кор­по­ра­ции пе­да­го­гов шта­та Ил­ли­нойс.

Сочинения:

The republic and the school: the edu­cation of free men /Ed. A. Creminn Lawrence. N. Y., [1957].