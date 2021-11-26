МАК-КЛУР РОБЕРТ ДЖОН

МАК-КЛУР РОБЕРТ ДЖОН - английский мо­ре­пла­ва­тель, ис­сле­до­ва­тель Арк­ти­ки, вице-ад­ми­рал (1873 год).

В 1848-1854 годы уча­ст­во­вал в экс­пе­ди­ци­ях, на­прав­лен­ных английским пра­ви­тель­ст­вом к Ка­над­ско­му Арк­ти­че­ско­му ар­хи­пе­ла­гу на по­ис­ки про­пав­шей экс­пе­ди­ции Дж. Франк­ли­на. В 1850-1852 годы ка­пи­тан суд­на «Ин­ве­сти­гей­тор», про­шёл че­рез Бе­рин­гов пролив и Северный Ле­до­ви­тый океан, от­крыл южный и западный бе­ре­га острова Банкс и про­ли­вы, от­де­ляю­щие его от ост­ро­вов Вик­то­рия и Мел­вилл. В 1853 году, ос­та­вив во льдах на северном бе­ре­гу острова Банкс своё суд­но, Мак-Клур и его ко­манда с экс­пе­ди­ци­ей Э. Бел­че­ра вы­шли в Баф­фи­нов за­лив, до­ка­зав на­ли­чие Се­ве­ро-За­пад­но­го про­хо­да, за что Мак-Клур по­лу­чил Боль­шие зо­ло­тые ме­да­ли Лон­дон­ско­го и Па­риж­ско­го гео­гра­фического об­ществ, а так­же другие на­гра­ды.

Возведён в рыцарское достоинство (1854 год).

По материалам Мак-Клура из­да­на (1856 год) кни­га «От­кры­тие Се­ве­ро-За­пад­но­го про­хо­да», ко­то­рая до конца 1850-х годов вы­дер­жа­ла несколько из­да­ний.

Име­нем Мак-Клура на­зван про­лив ме­ж­ду островом Банкс и ост­ро­ва­ми Вик­то­рия и Мел­вилл.