МАЦЕЁВСКИЙ ВАЦЛАВ АЛЕКСАНДР
МАЦЕЁВСКИЙ ВАЦЛАВ АЛЕКСАНДР - польский юрист и историк, член корреспондент Петербургской Академии Наук.
В 1812-1815 годах учился в университетах Кракова, Бреслау (ныне Вроцлав), Берлина и Гёттингена, получил степень доктора наук, затем преподавал в лицее в Варшаве. В 1819-1831 годах профессор Варшавского университета, читал лекции по истории римского права. Во время Польского восстания 1830-1831 годов член комитета Национальной гвардии. После закрытия университета (1831 год) служил апелляционным судьёй в Мазовецком воеводском трибунале, с 1837 года преподавал античную литературу в Варшавской духовной академии, в 1840-1846 годах - историю польского права на Юридических курсах в Варшаве.
Автор ряда работ по истории римского права. После поражения восстания 1830-1831 годов увлёкся славянофильскими идеями, полагал, что единение славян следует начинать не с политики, а с литературы и науки. В написанном им в духе романтической историографии исследовании «История славянского законодательства» («Historia prawodawstw sł owia ́nskich», t. 1-4, 1832-1835 годы) стремился показать правовое единство славянского мира в древности, игнорируя существовавшие различия. Эту работу в 1839 году дополнил публикацией «Памятников об истории, письменности и законодательстве у славян» («Pamietniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie słowian»), в которую включил материалы, собранные во время зарубежных поездок.
Доказывал, что в древнейшей Польше существовало славянское (православное) богослужение, позднее по политическим мотивам заменённое на латинское (католическое). В 1851 году опубликовал трёхтомный труд «Польская литература с древнейших времён до 1830» («Piśmiennictwo Polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830»), но довёл изложение лишь до 1650 года. В польской литературе Мацеёвский выделил три «поворота» (этапа): дописьменный, народный (устного народного творчества, от введения письменности до появления крупных польских писателей) и национально-народный. Автор ряда сочинений по истории Польши, сопредельных народов и Речи Посполитой.
Сочинения:
Polska a ̇z do pierwszej poł owy XVII... Peterzburg; Warsz., 1842. T. 1–2;
Pierwotne dzieje Polski i Litwy. Warsz., 1846. Poznań, 2005;
Kronika polska... Warsz., 1848;
Roczniki i kroniki polskie i Litewskie najdawniejsze. Warsz., 1850;
Legendy i pieśni ludu polskiego nowo odkryte. Warsz., 1860;
Zydzi w Polsce, na Rusi i Litwie czyli opowieść historyczna... Warsz., 1878.