ЛЭЙАРД , ОСТИН ГЕНРИ Лэйард (англ. Layard), Остин Генри (05.03.1817, Париж — 05.07.1894, Лондон) — британский дипломат и археолог, открывший памятники Ассирии.

Лэйард ( англ. Layard) , Остин Генри (05.03.1817, Париж — 05.07.1894, Лондон) — британский дипломат и археолог, открывший памятники Ассирии . Сын функционера гражданской колониальной службы Британии, с 1842 — неофициальный сотрудник британского посла в Турции. В этот период Л. осуществил две археологические экспедиции (1845—1847 и, совместно с помощником О. Рассамом, 1849—1851), в ходе которых произвел масштабные раскопки новоассирийских столиц Ниневии (холм Куюнджик) и Кальху (холм Нимруд), открыв множество памятников (включая ниневийскую библиотеку Ашшурбанапала , включавшую гигантское собрание (ок. 20 тыс.) глиняных клинописных табличек, ставших фундаментом для рождения и начального развития новой науки — ассириологии . Л. предпринял также археологические разведки Вавилона и других центров Вавилонии. В 1852—1880 — активный участник политической жизни, состоял на различных дипломатических должностях.

Cоч. : Discoveries among the Ruins of Nineveh and Babylon. London, 1853.

Лит .: Silverberg R. The Man who Found Nineveh. New York, 1964. А. А. Немировский.