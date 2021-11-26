ЛЕББОК ДЖОН

ЛЕББОК ДЖОН - английский антрополог, археолог, биолог; финансовый и политический деятель.

Сын бан­ки­ра, ас­тро­но­ма, ма­те­ма­ти­ка Дж.У. Леб­бо­ка. Окон­чил Итон­ский кол­ледж (1845). Ба­ро­нет (с 1865, в четвертом по­ко­ле­нии).

В 1870 и 1874 годах член пар­ла­мен­та от Ли­бе­раль­ной пар­тии , ав­тор за­ко­нов «Bank Holi­days Act» (1871) и «Ancient Monu­ments Act» (1882).

В 1881-1886 годах пре­зи­дент лон­дон­ско­го Лин­не­ев­ско­го общества. Вёл ин­тен­сив­ную пе­ре­пис­ку с Ч. Дар­ви­ном, спо­соб­ст­во­вал со­ору­же­нию па­мят­ни­ка Дар­ви­ну в Вест­мин­стер­ском аб­бат­ст­ве.

Леббок - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков английской ан­тро­по­ло­гии, по­сле­до­ва­тель­ный сто­рон­ник эво­лю­цио­низ­ма. В по­строе­нии эво­люционных схем в основном опи­рал­ся на срав­ни­тель­но-ис­то­ри­че­ский ме­тод, од­ним из пер­вых при­ме­нил ком­плекс­ное ис­поль­зо­ва­ние ар­хео­ло­гических и эт­но­гра­фических ма­те­риа­лов для изу­че­ния пер­во­быт­но­сти , при­вле­кал дан­ные ес­тественных на­ук, осо­бен­но гео­ло­гии. Раз­де­лил ка­мен­ный век на па­лео­лит и не­олит. Древ­ней­шей фор­мой се­мьи счи­тал «ком­му­наль­ный» (груп­по­вой) брак, из ко­то­ро­го че­рез обы­чай по­хи­ще­ния жен­щин (умы­ка­ния) раз­вил­ся ин­ди­ви­ду­аль­ный брак и эк­зо­га­мия.

Вы­де­лял еди­ные для че­ло­ве­че­ст­ва ста­дии в раз­ви­тии ре­лигиозных ве­ро­ва­ний: «ате­изм» (до­ре­ли­ги­оз­ный пе­ри­од), «фе­ти­шизм» (че­ло­век ве­рит, что мо­жет при­ну­дить бо­же­ст­во), «то­те­мизм» (по­кло­не­ние при­ро­де), «ша­ма­низм» (к мо­гу­ще­ст­вен­ным бо­же­ст­вам име­ют дос­туп толь­ко ре­лигиозные спе­циа­ли­сты - «ша­ма­ны»), «идо­ло­по­клон­ст­во» (ан­тро­по­мор­физм), ве­ру в бо­га-твор­ца, со­еди­не­ние ре­ли­гии с нрав­ст­вен­но­стью.

Ав­тор ря­да ши­ро­ко из­вест­ных ра­бот по био­ло­гии, осо­бен­но эн­то­мо­ло­гии. Тру­ды Леббока пе­ре­ве­де­ны на мно­гие язы­ки, в том числе боль­шин­ст­во - на русский язык. В 1900 году воз­ве­дён в пэ­ры с ти­ту­лом ба­ро­на Эйв­бе­ри.

Сочинения:

Дои­сто­ри­че­ские вре­ме­на, или Пер­во­быт­ная эпо­ха че­ло­ве­че­ст­ва, пред­став­лен­ная на ос­но­ва­нии изу­че­ния ос­тат­ков древ­но­сти и нра­вов и обы­ча­ев со­вре­мен­ных ди­ка­рей. М., 1876;

Цве­ты, пло­ды и ли­стья. СПб., 1891;

На­ча­ло ци­ви­ли­за­ции и пер­во­быт­ное со­стоя­ние че­ло­ве­ка. Ум­ст­вен­ное и об­ще­ст­вен­ное со­стоя­ние ди­ка­рей. 2-е изд. СПб., 1896;

Му­ра­вьи, пче­лы и осы. На­блю­де­ния над нра­ва­ми об­ще­жи­тель­ных пе­ре­пон­ча­то­кры­лых. М., 1898;

Шесть глав по­пу­ляр­ной ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии. СПб., 1902;

Кра­со­ты при­ро­ды и чу­де­са ми­ра, в ко­то­ром мы жи­вем. 2-е изд. М., 1912;

Са­мо­вос­пи­та­ние и уме­нье жить. СПб., 1914.