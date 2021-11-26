ЛЕББОК ДЖОН
ЛЕББОК ДЖОН - английский антрополог, археолог, биолог; финансовый и политический деятель.
Сын банкира, астронома, математика Дж.У. Леббока. Окончил Итонский колледж (1845). Баронет (с 1865, в четвертом поколении).
В 1870 и 1874 годах член парламента от Либеральной партии, автор законов «Bank Holidays Act» (1871) и «Ancient Monuments Act» (1882).
В 1881-1886 годах президент лондонского Линнеевского общества. Вёл интенсивную переписку с Ч. Дарвином, способствовал сооружению памятника Дарвину в Вестминстерском аббатстве.
Леббок - один из основоположников английской антропологии, последовательный сторонник эволюционизма. В построении эволюционных схем в основном опирался на сравнительно-исторический метод, одним из первых применил комплексное использование археологических и этнографических материалов для изучения первобытности, привлекал данные естественных наук, особенно геологии. Разделил каменный век на палеолит и неолит. Древнейшей формой семьи считал «коммунальный» (групповой) брак, из которого через обычай похищения женщин (умыкания) развился индивидуальный брак и экзогамия.
Выделял единые для человечества стадии в развитии религиозных верований: «атеизм» (дорелигиозный период), «фетишизм» (человек верит, что может принудить божество), «тотемизм» (поклонение природе), «шаманизм» (к могущественным божествам имеют доступ только религиозные специалисты - «шаманы»), «идолопоклонство» (антропоморфизм), веру в бога-творца, соединение религии с нравственностью.
Автор ряда широко известных работ по биологии, особенно энтомологии. Труды Леббока переведены на многие языки, в том числе большинство - на русский язык. В 1900 году возведён в пэры с титулом барона Эйвбери.
Сочинения:
Доисторические времена, или Первобытная эпоха человечества, представленная на основании изучения остатков древности и нравов и обычаев современных дикарей. М., 1876;
Цветы, плоды и листья. СПб., 1891;
Начало цивилизации и первобытное состояние человека. Умственное и общественное состояние дикарей. 2-е изд. СПб., 1896;
Муравьи, пчелы и осы. Наблюдения над нравами общежительных перепончатокрылых. М., 1898;
Шесть глав популярной естественной истории. СПб., 1902;
Красоты природы и чудеса мира, в котором мы живем. 2-е изд. М., 1912;
Самовоспитание и уменье жить. СПб., 1914.