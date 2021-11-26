ЛАБАНД ПАУЛЬ
Немецкий юрист, государствовед.
Родился в семье врача. Учился в ун-тах Бреслау, Гейдельберга, Берлина. Приват-доцент ун-та в Гейдельберге (с 1861), проф. гос. права в ун-тах Кёнигсберга и Страсбурга. Теоретик формально-логич. школы гос. права. Взгляды Л. формировались под влиянием процессов становления и укрепления Герм. империи.
Л. полагал, что наука о государстве и праве – дисциплина, базирующаяся только на объективных фактах. Будучи основанной на них, на эмпирически доступных фактах, она свободна от ценностных критериев. Её призвание – комментировать конституцию, законодат., адм. и судебную практику. Государство, по Л., – организация властвования и одновременно юридич. лицо, которое имеет собств. право на осуществление публичной власти. Властвовать – значит быть вправе предписывать свободным людям, их объединениям тот или иной тип поведения. Анализируя конституционный строй формирующейся Герм. империи, Л. не считал возможным относить суверенитет к обязат. признакам любого государства.
Сочинения:
Das Magdeburg-Breslauer systematische Schöffenrecht aus der Mitte des XIV. Jahrhunderts. B., 1863;
Die vermögensrechtlichen Klagen nach den sächsischen Rechtsquellen des Mittelalters. Königsberg, 1869;
Das Budgetrecht. B., 1871;
Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. Tüb., 1876–1882. Bd 1–3.
Автор статьи: Мамут Л.С.