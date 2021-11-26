КУРЦИУС ЭРНСТ

КУРЦИУС ЭРНСТ - немецкий историк античности, член и непременный секретарь Прусской королевской АН.

Из об­ра­зо­ван­ной бюр­гер­ской семьи. Дед Э. Р. Курциуса. В 1833-1836 годах слу­шал лек­ции в университетах Бон­на, Гёт­тин­ге­на, Бер­ли­на (его учи­те­ля­ми бы­ли Ф. Г. Вель­кер, К. О. Мюл­лер, А. Бёк). С 1837 года шесть лет ра­бо­тал в Афи­нах в ка­че­ст­ве до­маш­не­го учи­те­ля, со­вер­шая по­езд­ки по Гре­ции. В 1841году Курциус, вер­нув­шись в Гер­ма­нию, за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию по то­по­гра­фии Ат­ти­ки. В 1843 году из­дал несколько дель­фий­ских и ат­ти­че­ских над­пи­сей. С 1843 года член Ар­хео­ло­гического общества и со­труд­ник журнала «Archäolo­gische Zeitung». С 1844 года профессор Бер­лин­ско­го университета. В том же го­ду при­гла­шён в ка­че­ст­ве на­став­ни­ка к прусскому прин­цу Фрид­ри­ху (бу­ду­ще­му германскому императору Фрид­ри­ху III).

В 1851-1852 годах Курциус из­дал свой пер­вый зна­чительный труд по ис­то­рии древ­не­го Пе­ло­пон­не­са, в 1855 году - вто­рую круп­ную ра­бо­ту «Die Ionier vor der ionischen Wan­derung», в ко­то­рой вы­дви­нул ги­по­те­зу о ма­ло­азий­ском про­ис­хо­ж­де­нии ио­ний­цев . В 1853-1856 годах Курциус при­нял уча­стие в ра­бо­те над 4-м вы­пус­ком 3-го то­ма и 1-м вы­пус­ком 4-го то­ма Corpus Inscriptionum Graecarum, пер­во­го из­да­ния всех из­вест­ных греческих над­пи­сей, пред­при­ня­то­го Прусской ко­ро­лев­ской АН по ини­циа­ти­ве А. Бё­ка.

В 1856 году Курциус пе­ре­шёл в Гёт­тин­ген­ский университет , в ко­то­ром пре­по­да­вал до 1863 года. В этот пе­ри­од им бы­ла на­пи­са­на 3-том­ная «Ис­то­рия Гре­ции» («Griechische Geschichte», Bd 1-3, 1857-1867 годы. 6. Aufl., 1887-1888 годы), со­че­тав­шая вы­со­кий на­учный уро­вень и до­ступ­ность из­ло­же­ния. Эта ра­бо­та несколько раз пе­ре­из­да­ва­лась, пе­ре­ве­де­на на многие язы­ки и при­нес­ла Курциусу ев­ропейскую из­вест­ность. В 1868 во­зоб­но­вил пре­по­да­ва­тель­скую дея­тель­ность в Бер­лин­ском университете (на один год).

Курциус мно­го уси­лий при­ла­гал к раз­ви­тию му­зей­но­го де­ла и клас­сической ар­хео­ло­гии . В 1874 году по его ини­циа­ти­ве в Афи­нах ос­но­ва­но от­де­ле­ние Имперского не­мец­ко­го ар­хео­ло­гического института, а в 1875-1881 годах под руководством Курциуса ве­лись рас­коп­ки в Олим­пии , дав­шие ис­клю­чи­тель­ные по сво­ему зна­че­нию ре­зуль­та­ты. При уча­стии Курциуса из­да­ва­лись еже­год­ные от­чё­ты «Ausgrabungen zu Olympia» и «Funden von Olympia»; в 1882 году он со­вме­ст­но со сво­им кол­ле­гой Ф. Ад­ле­ром из­дал ра­бо­ту «Olympia und Umgegend», а в 1890-1897 годы осу­ще­ст­в­ле­но 9-том­ное из­да­ние «Olympia», под­го­тов­лен­ное те­ми же ав­то­ра­ми. В знак при­зна­ния вы­даю­щих­ся за­слуг Курциуса в 1895 году был ус­та­нов­лен его бюст пе­ред зда­ни­ем му­зея в Олим­пии.

Сочинения:

Peloponnesos. Gotha, 1851-1852 годы. Bd 1-2

Ис­то­рия Гре­ции: В 3 т. 2-е изд. М., 1880-1883 годы

Die Stadtgeschichte von Athen. B., 1891 годы

Alterthum und Gegenwart. Stuttg.; B., 1895-1903. Bd 1-3

Ис­то­рия Древ­ней Гре­ции: В 5 т. Минск, 2002 год