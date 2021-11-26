КУРЦИУС ЭРНСТ
КУРЦИУС ЭРНСТ - немецкий историк античности, член и непременный секретарь Прусской королевской АН.
Из образованной бюргерской семьи. Дед Э. Р. Курциуса. В 1833-1836 годах слушал лекции в университетах Бонна, Гёттингена, Берлина (его учителями были Ф. Г. Велькер, К. О. Мюллер, А. Бёк). С 1837 года шесть лет работал в Афинах в качестве домашнего учителя, совершая поездки по Греции. В 1841году Курциус, вернувшись в Германию, защитил докторскую диссертацию по топографии Аттики. В 1843 году издал несколько дельфийских и аттических надписей. С 1843 года член Археологического общества и сотрудник журнала «Archäologische Zeitung». С 1844 года профессор Берлинского университета. В том же году приглашён в качестве наставника к прусскому принцу Фридриху (будущему германскому императору Фридриху III).
В 1851-1852 годах Курциус издал свой первый значительный труд по истории древнего Пелопоннеса, в 1855 году - вторую крупную работу «Die Ionier vor der ionischen Wanderung», в которой выдвинул гипотезу о малоазийском происхождении ионийцев. В 1853-1856 годах Курциус принял участие в работе над 4-м выпуском 3-го тома и 1-м выпуском 4-го тома Corpus Inscriptionum Graecarum, первого издания всех известных греческих надписей, предпринятого Прусской королевской АН по инициативе А. Бёка.
В 1856 году Курциус перешёл в Гёттингенский университет, в котором преподавал до 1863 года. В этот период им была написана 3-томная «История Греции» («Griechische Geschichte», Bd 1-3, 1857-1867 годы. 6. Aufl., 1887-1888 годы), сочетавшая высокий научный уровень и доступность изложения. Эта работа несколько раз переиздавалась, переведена на многие языки и принесла Курциусу европейскую известность. В 1868 возобновил преподавательскую деятельность в Берлинском университете (на один год).
Курциус много усилий прилагал к развитию музейного дела и классической археологии. В 1874 году по его инициативе в Афинах основано отделение Имперского немецкого археологического института, а в 1875-1881 годах под руководством Курциуса велись раскопки в Олимпии, давшие исключительные по своему значению результаты. При участии Курциуса издавались ежегодные отчёты «Ausgrabungen zu Olympia» и «Funden von Olympia»; в 1882 году он совместно со своим коллегой Ф. Адлером издал работу «Olympia und Umgegend», а в 1890-1897 годы осуществлено 9-томное издание «Olympia», подготовленное теми же авторами. В знак признания выдающихся заслуг Курциуса в 1895 году был установлен его бюст перед зданием музея в Олимпии.
Сочинения:
Peloponnesos. Gotha, 1851-1852 годы. Bd 1-2
История Греции: В 3 т. 2-е изд. М., 1880-1883 годы
Die Stadtgeschichte von Athen. B., 1891 годы
Alterthum und Gegenwart. Stuttg.; B., 1895-1903. Bd 1-3
История Древней Греции: В 5 т. Минск, 2002 год