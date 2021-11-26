КОЛОМБ ФИЛИП ХОУАРД

КОЛОМБ (Colomb) ФИЛИП ХОУАРД - британский во­ен­но-мор­ской тео­ре­тик и ис­то­рик, ви­це-адмирал (1892 год).

На фло­те с 1846 года. Уча­ст­ник ко­ло­ни­аль­ных войн Ве­ли­ко­бри­та­нии и Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов , пре­по­да­ва­тель морской стра­те­гии и так­ти­ки в британской во­енно-морской ака­де­мии в Грин­ви­че.

На­учную дея­тель­ностью на­чал за­ни­мать­ся по­сле вы­хо­да в от­став­ку в 1886 году. Из­вест­ность ему при­нес­ла книга «Мор­ская вой­на, её ос­нов­ные прин­ци­пы и опыт» (1891 год), в ко­то­рой рас­смат­ри­ва­лись: сущ­ность морской вой­ны (борь­ба за об­ла­да­ние мо­рем), диф­фе­рен­циа­ция морской си­лы и др. во­про­сы под­го­тов­ки и ве­де­ния вой­ны на мо­ре, ос­но­ван­ные на ана­ли­зе ис­то­рических со­бы­тий. Тео­рию ре­шаю­щей ро­ли морской си­лы в вой­не од­но­вре­мен­но с Коломбом вы­дви­нул американский во­енно-морской тео­ре­тик адмирал А.Т. Мэ­хэн , по­это­му в ис­то­рию тео­рия гос­под­ства на мо­ре во­шла под названием «тео­рия Мэ­хэ­на-Ко­лом­ба».

Су­ще­ст­вен­ным во взгля­дах Коломба яв­ля­ет­ся ак­цент на ве­де­ние вой­ны со­вме­ст­ны­ми уси­лия­ми ар­мии и фло­та. Тео­рия Мэ­хэ­на-Ко­лом­ба яви­лась под­го­то­вительным ма­те­риа­лом для соз­да­ния це­ло­ст­ной на­учной тео­рии морской вой­ны. Мно­гие её по­ло­же­ния бы­ли под­твер­жде­ны опы­том двух ми­ро­вых войн и не ут­ра­ти­ли сво­ей ак­ту­аль­но­сти в современых ус­ло­ви­ях.

Сочинения:

Во­ен­но-мор­ская иг­ра. Крон­штадт, 1880;

Мор­ская вой­на. М.; СПб., 2003.