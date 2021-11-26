КОЛОМБ ФИЛИП ХОУАРД
КОЛОМБ (Colomb) ФИЛИП ХОУАРД - британский военно-морской теоретик и историк, вице-адмирал (1892 год).
На флоте с 1846 года. Участник колониальных войн Великобритании и Крымской войны 1853-1856 годов, преподаватель морской стратегии и тактики в британской военно-морской академии в Гринвиче.
Научную деятельностью начал заниматься после выхода в отставку в 1886 году. Известность ему принесла книга «Морская война, её основные принципы и опыт» (1891 год), в которой рассматривались: сущность морской войны (борьба за обладание морем), дифференциация морской силы и др. вопросы подготовки и ведения войны на море, основанные на анализе исторических событий. Теорию решающей роли морской силы в войне одновременно с Коломбом выдвинул американский военно-морской теоретик адмирал А.Т. Мэхэн, поэтому в историю теория господства на море вошла под названием «теория Мэхэна-Коломба».
Существенным во взглядах Коломба является акцент на ведение войны совместными усилиями армии и флота. Теория Мэхэна-Коломба явилась подготовительным материалом для создания целостной научной теории морской войны. Многие её положения были подтверждены опытом двух мировых войн и не утратили своей актуальности в современых условиях.
Сочинения:
Военно-морская игра. Кронштадт, 1880;
Морская война. М.; СПб., 2003.