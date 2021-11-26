КЛАУЗЕВИЦ КАРЛ ФИЛИПП ГОТФРИД ФОН

Клaузевиц (нем. Clausewitz), Карл Филипп Готфрид фон (01.07.1780, Бург, близ Магдебурга — 16.11.1831, Бреслау, ныне Вроцлав, Польша) — германский военный историк и теоретик, генерал-майор прусской армии (1818).

Из чиновничьей семьи. Поступил на военную службу в 1792 в должности штандарт-юнкера. Участник войны первой антифранцузской коалиции 1793—1795. В 1795 произведен в офицеры. Окончил Всеобщее военное училище в Берлине (1803 или 1804). До 1808 — адъютант принца Августа Прусского (племянника короля Фридриха II Великого), участвовал в войне четвертой антифранцузской коалиции 1806—1807, был взят в плен, вернулся в Берлин в 1808. В 1808—1809 работал в Военно-реорганизационном комитете, а затем канцелярии генерала Г. И. Д. фон Шарнхорста, разрабатывавшего военную реформу Пруссии. С 1810 — в Генеральном штабе. В 1810—1812 преподавал во Всеобщем военном училище. В феврале 1812 написал сочинение «Три символа веры», в котором провозглашалась идея народной войны против Наполеона I Бонапарта и союза с Россией. После заключения Пруссией союза с Францией в мае 1812 перешел на российскую службу в чине подполковника. Был адъютантом генерала К. Л. Фуля, квартирмейстером 3-го, затем 1-го резервных кавалерийских корпусов, адъютантом императора Александра I . Участвовал в Смоленском и Бородинском сражениях. С октября 1812 служил в штабе генерала П. Х. Витгенштейна и участвовал в заключении Таурогенской конвенции о нейтралитете Прусского вспомогательного корпуса генерала Г. Йорка. С августа 1813 — генерал-квартирмейстер Сводного русско-прусского корпуса. В 1813—1814 — начальник штаба Русско-немецкого легиона, произведен в чин полковника. В 1814 вернулся на прусскую службу. В кампанию 1815 — начальник штаба 3-го корпуса, отличился в битве при Линьи. В 1818—1830 — директор Всеобщего военного училища, с 1831 — начальник штаба прусской обсервационной армии на русско-прусской границе. Умер от холеры. Главные труды К. — «О войне», а также воспоминания «1812 год», в которых проанализирован ход войны и даны характеристики русским военачальникам.

Соч.:1812 г. 2-е изд. М., 1937; 1806 г. 2-е изд. М., 1938; М., 2003; Итальянский поход Наполеона Бонапарта 1796 г. М., 1939; 1812 год. М., 1937; О войне. 5-е изд. Т. 1—2. М., 2007.

Лит.: Фабиан Ф. Перо и меч. М., 1956; Цветков В. А. Карл Клаузевиц. М., 1965; Parkinson R. Clausewitz. New York, 1971; Howard M. Clausewitz. Oxford, 1986.